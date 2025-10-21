Dersim-Debakel bei Makkabi – Adler dreht Spektakel

In der Bezirksliga-Staffel 3 rücken die Verfolger nach dem 7.Spieltag dichter zusammen: Adler behauptet die Spitze, Dersim II stolpert erstmals, Novi Pazar verliert erneut. Köpenick schießt Brandenburg 03 ab, Weißensee dreht spät – und Teutonia II arbeitet sich weiter nach oben.
Victoria legt furios los: Dima und Krüger schießen eine schnelle Zwei-Tore-Führung heraus. Nach der Pause meldet sich der Spitzenreiter zurück – Parlak eröffnet die Aufholjagd, Gürbüz dreht mit einem Doppelpack auf 2:3. Paschke gleicht kurz vor Schluss noch einmal aus, doch in der Nachspielzeit entscheidet Abdallah das Spitzenspiel zugunsten von Adler, das damit oben bleibt.
Höhle bringt Britz in Führung, Kobus egalisiert noch vor der Pause. Nach dem Wechsel sorgt Souza Rosa für das 1:2, ein Eigentor erweitert den Vorsprung. In der Endphase erhöhen Aznag und Gase – eine eindrucksvolle Auswärtsshow des VfB.
Teutonia II agiert abgeklärt bei SW Spandau. Henniges sorgt vor dem Wechsel für die Führung, Thönnes macht kurz vor Schluss alles klar. Müller von SW Spandau holt sich nach der Halbzeit den roten Karton. Die Gäste arbeiten sich damit in der oberen Tabellenhälfte fest.
Die Entscheidung fällt noch vor der Pause: Tat trifft für Rehberge. Danach verteidigen die Gastgeber geschlossen und bringen den knappen Erfolg über die Zeit.
Die Reserve von BFC Meteor 06 und der 1. FC Novi Pazar liefern sich ein packendes Torfestival, das die Gastgeber am Ende knapp mit 5:4 für sich entscheiden. Jagnjic bringt Novi Pazar in Führung. Meteor lässt sich davon nicht beirren und gleicht durch Herdem aus. Evina dreht anschließend mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Gäste. Kurz vor der Pause verkürzt Atabas auf 2:3. Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Meteor druckvoll und dreht das Spiel mit Treffern von Herdem und Bozdag auf 4:3. Novi Pazar schlägt jedoch zurück und kommt durch Nawazy zum 4:4-Ausgleich. Nur zwei Minuten später macht Herdem mit seinem dritten Treffer des Tages den 5:4-Endstand perfekt.
Friedrichshagen geht kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Kleinschmidt in Führung. Weißensee bleibt geduldig – spät dreht Meira Machado mit einem Doppelpack die Partie innerhalb weniger Minuten. Drei wichtige Zähler für den WFC im existierenden Abstiegskampf.
03 führt überraschend durch Abduev. Dann kippt die Partie noch vor dem Wechsel: Loh trifft doppelt und dreht das Spiel. Direkt nach der Pause schrauben Kameric und Haupt das Ergebnis hoch, Haupt legt noch einmal nach. In der Schlussphase schnürt Begerow seinen Doppelpack, Klauke setzt den Schlusspunkt. Köpenick feiert ein Torfestival, Brandenburg 03 bleibt Schlusslicht (-3 Punkte aus der letzten Saison)
Makkabi erwischt den Favoriten kalt: Matic bringt die Hausherren früh in Front, Rudmann legt noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel erhöht Matic erneut. Dersim II meldet sich nur kurz durch El Noumeiri zurück, ehe Can spät den Deckel draufmacht. Der Topkandidat um Ex-Profi Max Kruse lässt erstmals Punkte liegen.
