Derr FC Memmingen startet am 23. Januar Vorbereitungsplan des Bayernligisten steht ++++ Maurer nicht mehr dabei

Für den Bayernligisten FC Memmingen beginnt am 23. Januar die Vorbereitung auf die Restsaison. Binnen sechs Wochen will Cheftrainer Stephan Baierl seiner Mannschaft den nötigen Schliff für den Meisterschaftskampf verleihen. 13 Spieltage sind ab März noch auszutragen, 39 Punkte zu vergeben.

Aufgrund der guten Ausgangsposition beantragt der FCM die Lizenz für die Regionalliga und wird die entsprechenden Unterlagen beim Bayerischen Fußballverband (BFV) einreichen. Doch zunächst gilt es auch sportlich zu bestehen. Auf die Hallenrunde wurde komplett verzichtet, damit die Spieler zumindest ein paar Wochen den Kopf vom Fußball freibekommen. Ganz untrainiert erwartet Baierl seine Schützlinge aber nicht zurück. Die Spieler haben sich über den Jahreswechsel individuell fitgehalten. In der Vorbereitung stehen wöchentlich fünf Einheiten mit Training und Spielen an.

In den Testbegegnungen geht es zum FC Wangen (28. Januar, 13 Uhr), FC Kempten (31. Januar, 19 Uhr in Dietmannsried), FV Biberach (4. Februar, 13 Uhr), zuhause gegen den SSV Ehingen-Süd (11. Februar, 13 Uhr) und zu den Sportfreunden Dorfmerkingen (18. Februar, 13 Uhr). Die Generalprobe vor dem Punktspiel-Wiederauftakt steigt am 25. Februar beim Blitzturnier in Kottern, wo es gegen den gastgebenden TSV und den 1. FC Sonthofen geht. Das erste Bayernliga-Heimspiel steht dann am Samstag, 4. März, gegen Türkspor Augsburg an. Die weiteren Spieltermine werden noch auf der Bayernliga-Wintertagung festgezurrt. Der FC Memmingen muss noch sechsmal auswärts ran und hat sieben Mal Heimrecht.

Memminger lösen den Vertrag auf

Nicht mehr dabei ist Yannick Maurer. Wie der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 24-jährigen Mittelfeldspieler im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Maurer absolvierte in dieser Saison 19 Bayernliga-Einsätze. Die eine oder andere Veränderung könnte es bis zum Ende des Winter-Wechselfensters Ende Januar im doch recht großen Kader noch geben, Größeres ist aber nicht geplant. Reinhard hat aber sehr wohl im Blick, was sich bei der Konkurrenz tut. So hat sich Konkurrent TSV Landsberg noch einmal verstärkt. Vom SV Wacker Burghausen kommt mit Nicolas Helmbrecht ein weiterer Ex-Sechziger, der 2019 auch schon ein halbes Jahr für Memmingen gespielt hat. Der TSV 1860 München II verlor Marco Manhardt an den Regionalligisten FV Illertissen.