Derkum und Bajraktari verlassen Nettetal

Zwei weitere Akteure verlassen den Oberliga-Absteiger SC Union Nettetal. Samuel Derkum läuft auch in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein auf. Der 23-jährige Abwehrspieler wechselt dabei an der Bresserberg zum 1. FC Kleve. Zuletzt lief der Linksfuß für Nettetal in der Oberliga auf und gehörte mit 23 Einsätzen in dieser Saison zu den Leistungsträgern des Teams.

„Ich möchte mich beim Verein für die besondere Zeit bedanken – und ganz besonders bei Dirk Riether, sowie meinen ehemaligen Trainern Andi Schwan und Kemal Kuc, die mich in der Zeit davor auf ihre jeweils eigene Art und Weise geprägt und begleitet haben“, äußerte sich Derkum zum Abschied beim SCU. Ausgebildet wurde Derkum in der Jugend beim MSV Duisburg, SG Unterrath und Wuppertaler SV. Bei Ratingen 04/19 und SC Velbert schnupperte er anschließend erstmals Oberliga-Luft, ehe die Stationen FSV Vohwinkel und SV 09/35 Wermelskichen folgten. Nun sicherte sich die Klever Elf von Umut Akpinar die Dienste von Derkum.

Bakraktari geht nach Monheim

Auch Leonard Bajraktari verbleibt in der Oberliga und wechselt zum 1. FC Monheim. Der 23-jährige Angreifer kam für den SCU in der zurückliegenden Spielzeit in 20 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei sechs Treffer. In gleicher Spielklasse spielte er zuvor bereits für die Sportfreunde Baumberg, TSV Meerbusch, Ratingen 04/19 und Teutonia St. Tönis. In Nettetal gehörte Bajraktari in den letzten Wochen der Saison jedoch nicht mehr zum Kader und wurde auch beim letzten Heimspiel nicht offiziell verabschiedet.