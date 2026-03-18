Derikx schwört den SV Scherpenberg aufs Derby ein

Gabriel Derikx führte den Landesligisten SV Scherpenberg am vergangenen Spieltag mit einem Tor und einer Vorlage zum 3:0-Heimsieg gegen Viktoria Goch. An diesem Freitag, 20 Uhr, möchte der Matchwínner mit seinen Teamkollegen im Derby im Scania-Sportpark die Aufstiegsambitionen unterstreichen.
Der Fußball kann so schnelllebig sein. Noch Anfang Februar avancierte Derikx zum tragischen Helden. Der 28-Jährige verschuldete bei der 2:4-Heimniederlage gegen den VfB Speldorf nach seiner Einwechslung einen Elfmeter und flog innerhalb von acht Minuten mit Gelb-Rot vom Platz.
Gegen Goch lief’s dann rund für ihn. In der 20. Minute legte Derikx mit einer Ecke den Führungstreffer von Folarin Ibigoni Williams auf. In der 68. Minute brachte er seine Mannschaft mit einem sehenswerten Weitschuss zum 2:0 endgültig auf die Siegerstraße. Schon vor zwei Wochen hatte der Offensivmann mit seinem Treffer zum 5:3 nach 1:3-Rückstand für die Entscheidung gegen BW Mintard gesorgt. „Der Trainer hat nach der Sperre wieder auf mich gesetzt. Ich bin froh, dass ich etwas zurückgeben konnte.“
Am Freitag steht für den SVS beim SV Budberg das zweite Freitagsspiel hintereinander an. Nachdem Herbstmeister VfB Bottrop in den vergangenen Wochen schwächelte, haben beide Teams beste Chancen, in die Oberliga Niederrhein aufzusteigen. Bottrop ist nach vier Niederlagen hintereinander nur noch Tabellenvierter mit 44 Punkten, Spitzenreiter jetzt der ESC Rellinghausen mit 49 Zählern. Auf Rang zwei vorgeschoben nach dem siebten Sieg in Folge hat sich Budberg. Das Team von Tim Wilke kommt auf 48 Punkte. Scherpenberg befindet sich mit 45 Zählern und einem Spiel weniger in Lauerstellung.
Gabriel Derikx erwartet ein brisantes Derby: „Wir peilen die Spitze an. Die Chance, aufzusteigen, ist da. Mit ihren Fans im Rücken wird’s sehr schwer, in Budberg dreifach zu punkten. Wir müssen konzentriert und fokussiert sein, nur dann werden wir gewinnen. Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir sie schlagen können.“ Das erste Duell in dieser Saison konnten die Blau-Weißen mit 2:0 für sich entscheiden. Gabriel Derikx war damals mit einem direkt verwandelten Freistoßtor erfolgreich.
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