Derikx schwört den SV Scherpenberg aufs Derby ein

Gegen Goch lief’s dann rund für ihn. In der 20. Minute legte Derikx mit einer Ecke den Führungstreffer von Folarin Ibigoni Williams auf. In der 68. Minute brachte er seine Mannschaft mit einem sehenswerten Weitschuss zum 2:0 endgültig auf die Siegerstraße. Schon vor zwei Wochen hatte der Offensivmann mit seinem Treffer zum 5:3 nach 1:3-Rückstand für die Entscheidung gegen BW Mintard gesorgt. „Der Trainer hat nach der Sperre wieder auf mich gesetzt. Ich bin froh, dass ich etwas zurückgeben konnte.“