Derick entscheidet sich für Hohkeppel

Erstes Seniorenjahr

Vor seiner Zeit bei Sandhausen agierte Derick in der Jugend des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Er absolvierte 16 Partien in der B-Junioren-Hessenliga und neun Partien in der U17 Bundesliga Süd/Südwest für die Eintracht. In der U17-Bundesliga sicherte sich seine Mannschaft einen starken vierten Platz und konkurrierte mit Vereinen wie dem FC Bayern München. Allerdings kam er häufig nur von der Bank.