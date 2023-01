Deregowski ist nicht mehr Coach des MTSV Selsingen II Intere Lösung gefunden

Der MTSV Selsingen hat sich bei der Besetzung des Traineramtes auf eine intere Lösung verständigt. In der Rückrunde wird die 2. Herren von den erfahrenen Spielern Maximilian Wilshusen und Tim Viebrock gecoacht.

Die Selsinger überwintern in der 1. Kreisklasse Nord aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Nach 14 Spielen konnte die Mannschaft noch keinen Sieg einfahren und verbucht zwei Zähler auf dem Punktekonto. Am 12. März 2022 startet der MTSV mit einem Auswärtsspiel beim MTV Wohnste in die schwere Rückrunde.

