"Derbyzeit, schönste Zeit" - SVG Göttingen empfängt 05er

SVG-Trainer Nils Reutter bringt die Vorfreude auf den Punkt: „Derbyzeit, schönste Zeit. Heimspiel, geiles Wetter, (hoffentlich) volles Haus und endlich wieder ein Göttinger Derby, welches auch tabellarisch als Spitzenspiel anzusehen ist.“ Seine Mannschaft liegt mit 22 Punkten knapp hinter dem Stadtrivalen (23 Punkte) und könnte mit einem Sieg am 05 vorbeiziehen. Zudem hat die SVG noch ein Spiel in der Hinterhand. „Es sind einfach immer besondere Spiele und wir freuen uns drauf. Über den Stellenwert für beide Vereine brauchen wir gar nicht zu sprechen, denn es geht zumindest im Herrenbereich um die Positionierung als Nummer 1 in Göttingen – als Momentaufnahme.“

Auch 05-Trainer Jozo Brinkwerth weiß, welche Bedeutung die Partie hat – sowohl sportlich als auch atmosphärisch. „Derby-Zeit bedeutet auch immer viele Zuschauer, da freut man sich ja drauf. So als Landesligist ist es ja nicht üblich, dass dann mehrere hundert Zuschauer kommen.“ Die Hoffnung, dass es diesmal sogar über die 2.000er-Marke geht, ist groß. „Das macht schon eine Menge Spaß, und wir hoffen natürlich als Mannschaft, dass wir den Zuschauern auch was bieten können.“

Sportlich erwartet Brinkwerth ein Duell auf Augenhöhe. „SVG ist etwas holprig in die Saison gestartet, aber danach ganz lange ungeschlagen geblieben. Das ist eine Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren der Liga, sehr stabil und spielerisch stark.“ Besonders die Offensivkräfte Julian Kratzert und Nicolas Krenzek haben sich zuletzt in Torlaune präsentiert. „Wir wollen versuchen, die gute Defensive irgendwo auszuhebeln, aber selber nicht in Konter geraten. SVG ist nicht nur eine reine Kontermannschaft, sie sind auch spielerisch sehr gut und haben viele erfahrene Spieler.“

Auch die Platzverhältnisse könnten im Derby eine Rolle spielen: „Ich erwarte ein Spiel auf dem Rasen, der mit Sicherheit nicht im allerbesten Zustand sein kann. Beide Mannschaften werden wohl das Risiko scheuen und auch mal mit langen Bällen operieren, um unnötige Ballverluste zu vermeiden.“ so Brinkwerth.

Personell kann Brinkwerth fast aus dem Vollen schöpfen: „Noah Tacke ist aus Krankheit wieder zurück, zumindest auf der Bank, wie Tyler Lux auch. Aber beide haben erst eine Trainingseinheit absolviert.“

Alles ist angerichtet für ein echtes Fußballfest in Göttingen: volles Haus, Flutlicht, Rivalität und zwei Teams in Topform. Wer sich am Ende die symbolische Stadtmeisterschaft sichert, entscheidet sich am Freitagabend – wenn es wieder heißt: SVG gegen 05 – In Anbetracht der jüngsten Vergangenheit sind die 05er favorisiert. Aus den letzten acht Spielen gewann 05 sechs Stück. Die SVG nur eines!