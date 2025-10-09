Derbyzeit in Rehburg: Lokalduell gegen Drakenburg steht an

Am Sonnabend (14 Uhr) steht das Kreisderby zwischen dem RSV Rehburg und dem TuS Drakenburg auf dem Programm. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte, und auch die Bilanz der vergangenen Jahre verspricht ein offenes Duell: In den letzten 18 Begegnungen gab es nahezu ausgeglichene Ergebnisse mit meist torreichen Partien.

RSV-Trainer Markus Thielker freut sich auf das traditionsreiche Aufeinandertreffen und erwartet eine kampfbetonte Partie. „Beim Aufeinandertreffen der Mannschaften aus dem Landkreis Nienburg sind Tore auf beiden Seiten ziemlich sicher. Die Bilanz der letzten Jahre ist ausgeglichen, umso spannender wird sein, wer am Samstag den Platz als Sieger verlässt“, sagt Thielker. Nach dem 3:1-Coup beim Spitzenreiter VfL Bückeburg will seine Mannschaft den Rückenwind nutzen.

Die Stimmung in Rehburg ist nach dem Überraschungserfolg bestens, zumal Thielker personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir können nahezu in Bestbesetzung auflaufen“, betont der Coach. Fehlen werden lediglich Muhammed-Talha Baykus (beruflich verhindert), Tino Nikolas Thielker (privat verhindert) sowie die Rekonvaleszenten Duscha und Yildiz.

Damit stehen dem Trainer zahlreiche Optionen für die Startelf zur Verfügung: „Ich habe die Qual der Wahl, welche Spieler ich aufs Feld schicke. Aber egal, wer es sein wird – die Einstellung und der Wille zum Erfolg müssen einfach stimmen.“

Drakenburg mit wechselhaften Leistungen

Der TuS Drakenburg reist als Tabellenzwölfter an und spielte zuletzt 1:1 beim SV Heiligenfelde. Nach einer frühen Roten Karte gegen Elias Hachmeyer agierte der TuS lange in Unterzahl, konnte sich am Ende aber dank des späten Ausgleichs von Eric Sänger einen Punkt sichern. Damit liegt Drakenburg mit elf Zählern im Mittelfeld der Liga – punktgleich mit Steimbke und Sulingen.

Mit einem Sieg könnte der RSV Rehburg auf Rang fünf vorrücken und seine starke Entwicklung der letzten Wochen bestätigen. Für Drakenburg bietet sich die Chance, durch einen Auswärtserfolg zum Lokalrivalen aufzuschließen. Beide Teams wissen, worum es geht – und beide verfügen über genügend Offensivkraft, um das Spiel zu einem echten Derby-Krimi zu machen.