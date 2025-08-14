Derbyzeit in Meppen - Drochtersen/Assel im Fernduell um Platz eins

Es steht ein Teil des 4. Spieltags in der Regionalliga Nord an. Aufgrund der Teilnahme einiger Mannschaften am DFB-Pokal mussten einige Partien verschoben werden. So trifft am morgigen Freitagabend der SV Meppen auf den VfB Oldenburg, der BSV Kickers Emden auf den SC Weiche Flensburg und der SV Drochtersen/Assel auf Hamburger SV II. Am Samstag empfängt der SSV Jeddeloh den FSV Schöningen und am Sonntag gastiert der 1. FC Phönix Lübeck beim HSC Hannover.
Nach dem ersten Saisonsieg gegen Schöningen hat Emden Rückenwind. Das Team von der Nordseeküste liegt im Mittelfeld der Tabelle und will nun dem Favoriten aus Flensburg ein Bein stellen. Die Gäste reisen mit der Empfehlung von elf Toren aus drei Partien an – ligaweit der beste Angriff. Nur einmal mussten sie bisher die Punkte abgeben. Auf dem Papier deutet vieles auf ein Offensivspektakel hin.
---
Das Emsland kocht. Nahezu 10.000 Zuschauer werden erwartet, vielleicht fällt sogar der Rekord von 9.980 Fans. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen überzeugt: Meppen ist noch ungeschlagen, rangiert auf Platz drei, Oldenburg verlor lediglich zum Auftakt, um anschließend souverän Norderstedt und Lübeck zu besiegen. Die jüngste Bilanz spricht für die Gäste, die das letzte direkte Duell gewannen. Ein echtes Spitzenspiel mit Derby-Temperatur.
---
Tabellenführer gegen Kellerkind – die Ausgangslage könnte klarer nicht sein. Drochtersen/Assel ist eine von zwei Mannschaften ohne Punktverlust und stellt mit nur einem Gegentor die stabilste Defensive. Der Nachwuchs des HSV ist defensiv ebenfalls gut sortiert (zwei Gegentreffer), steckt aber mit nur einem Zähler im Tabellenkeller. Will die U21 der Rothosen Zählbares entführen, muss sie vor allem im Angriff zulegen.
---
Perfekte Bilanz trifft auf Torflaute. Der SSV Jeddeloh ist nach drei Siegen punktgleich mit Spitzenreiter Drochtersen, einzig die schlechtere Tordifferenz verhindert den Platz an der Sonne. Der Aufsteiger aus Schöningen wartet dagegen weiter auf das erste Tor und musste sich bereits zweimal geschlagen geben. Auf dem Papier eine klare Sache – doch gerade solche Spiele haben in der Vergangenheit oft ihre eigenen Gesetze geschrieben. Auch in diesem Spiel?
---