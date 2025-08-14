Derbyzeit in Meppen - Drochtersen/Assel im Fernduell um Platz eins

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Schöningen hat Emden Rückenwind. Das Team von der Nordseeküste liegt im Mittelfeld der Tabelle und will nun dem Favoriten aus Flensburg ein Bein stellen. Die Gäste reisen mit der Empfehlung von elf Toren aus drei Partien an – ligaweit der beste Angriff. Nur einmal mussten sie bisher die Punkte abgeben. Auf dem Papier deutet vieles auf ein Offensivspektakel hin. ---

Morgen, 19:00 Uhr SV Meppen SV Meppen VfB Oldenburg VfB Oldenburg 19:00

Das Emsland kocht. Nahezu 10.000 Zuschauer werden erwartet, vielleicht fällt sogar der Rekord von 9.980 Fans. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen überzeugt: Meppen ist noch ungeschlagen, rangiert auf Platz drei, Oldenburg verlor lediglich zum Auftakt, um anschließend souverän Norderstedt und Lübeck zu besiegen. Die jüngste Bilanz spricht für die Gäste, die das letzte direkte Duell gewannen. Ein echtes Spitzenspiel mit Derby-Temperatur. ---

Tabellenführer gegen Kellerkind – die Ausgangslage könnte klarer nicht sein. Drochtersen/Assel ist eine von zwei Mannschaften ohne Punktverlust und stellt mit nur einem Gegentor die stabilste Defensive. Der Nachwuchs des HSV ist defensiv ebenfalls gut sortiert (zwei Gegentreffer), steckt aber mit nur einem Zähler im Tabellenkeller. Will die U21 der Rothosen Zählbares entführen, muss sie vor allem im Angriff zulegen. ---

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh FSV Schöningen Schöningen 16:00