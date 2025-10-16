Derbyzeit in Lägerdorf

Am Samstag steht für den TSV Lägerdorf das einzige Derby der Saison an. Um 14.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Michael Blume den VfR Horst zum 13. Spieltag der Landesliga Holstein. Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Eichede II geht der TSV mit breiter Brust in die Partie.

„Wir sind alle sehr gespannt, was uns erwartet“, sagt Blume. „Durch den letzten Sieg gehen wir mit breiter Brust ins Spiel. Die Kulisse wird hoffentlich top – es ist ja für beide Mannschaften das einzige Derby.“ Der Coach rechnet mit einem intensiven Duell: „Es wird bestimmt ein hart umkämpftes Spiel werden.“

In der Tabelle liegt Lägerdorf mit 19 Punkten auf Rang sechs, während Aufsteiger Horst nach zwölf Spielen und vier Siegen auf Platz zehn steht. Auf dem Papier ist der TSV damit Favorit. „Aufgrund der Tabellensituation und der längeren Zugehörigkeit in der Landesliga müssten wir der Favorit sein. Aber man weiß ja, wie es laufen kann“, so Blume.

Nach dem kämpferisch überzeugenden Auftritt in Eichede hat sich Lägerdorf auf das Heimspiel konzentriert vorbereitet. „Wir werden unsere Hausaufgaben machen und sind bereit“, betont Blume. Ein Sieg im Derby würde nicht nur die Vormachtstellung in der Region untermauern, sondern auch den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga wahren.