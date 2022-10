– Foto: F.: L. Knüpfer

Derbyzeit in Kolkwitz In der Landesklasse Süd trifft der KSV am Sonntagnachmittag auf den SV Fichte Kunersdorf

Am Sonntag um 14:00 Uhr ist es so weit. In der Gemeinde Kolkwitz steht das Nachbarschaftsduell zwischen dem Kolkwitzer SV und dem SV Fichte Kunersdorf auf dem Programm.

Dabei geht es für beide Teams neben einer Menge Prestige auch um wertvolle Punkte, um sich aus dem Tabellenkeller lösen zu können. So besteht zwischen den Klubs aufgrund der Tabellenplätze elf (Kolkwitz) und zwölf (Kunersdorf) aktuell nicht nur eine geografische, sondern auch eine sportliche Nachbarschaftsbeziehung.