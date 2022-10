Derbyzeit für SCW U23: "Da will sich keiner Blöße geben"

Ist rechtzeitig für das Derby in Kinzenbach wieder fit: Waldgirmes-Verteidiger Rouven Ter Jung. (© Jenniver Röczey)

LAHNAU-WALDGIRMES - Die Schlussphase, sie liegt Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes U 23 in dieser Saison. Ederbergland, Breidenbach und jüngst der SSC Burg können ein Lied davon singen, dass die junge Truppe von Trainer Thorsten Schäfer in letzter Minute noch einen Pfeil im Köcher hat. "So ein Spiel hätten wir in der Vorsaison vermutlich verloren", sieht Schäfer den Treffer von Dennis Hinz in der 89. Minute zum 1:1-Remis gegen den Aufsteiger als Teil des Reifeprozesses der SCW-Zweiten. Trotz zweier siegloser Spiele stehen die Lahnauer weiter auf Rang drei des Klassements, was für den Coach vor dem anstehenden Duell am Sonntag (14 Uhr) bei Kellerkind SG Kinzenbach aber keine Bedeutung hat.