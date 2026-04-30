Derbyzeit: DJK SF Katernberg zu Gast beim FC Kray

Auf den FC Kray wartet ein heißes Derby. – Foto: Markus Becker

Der Tabellensiebte spielt als Aufsteiger bisher eine starke Saison. Schon früh gelang es, sich die nötigen Punkte zu holen, um mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hense startete gut in die Spielzeit. In den ersten vier Spielen gelangen drei Siege, und auch in den folgenden Partien gelang es immer wieder, kontinuierlich zu punkten, was dazu führte, dass sich der Neuling schnell im Tabellenmittelfeld festsetzte. Im Spieljahr 2026 kassierte Katernberg bisher sechs Niederlagen, punktete dabei immer wieder zwischendurch, sodass der Klub jetzt schon für die nächste Saison in der Landesliga planen kann. Mit 77 erzielten Toren zählt Katernberg in der Liga zu den offensivstärksten Teams, was zeigt, dass ein weiterer schwerer Gegner auf den FC Kray wartet.

Kray will seine Serie aufgreifen

Doch dies sollte die Krayer Mannschaft nicht beeindrucken. Zwar verlor sie am vergangenen Wochenende in Scherpenberg mit 1:3, siegte allerdings zuvor drei Mal in Serie. In diesen Fluss will das Team um Top-Torjäger Milot Ademi zurückfinden, was alleine schon aufgrund der nach wie vor engen Tabellensituation vonnöten ist. Gegen die offensivstarken Katernberger benötigt es eine stabile Defensive, dies mit einem guten Spiel gegen den Ball und schnellen Offensivaktionen, will man am Sonntag die Punkte in der KrayArena behalten. Hinter dem Einsatz von Michael Tosh Lake steht noch ein Fragezeichen. Ansonsten kann Trainer Dimitrios Pappas nach auf den kompletten Kader zurückgreifen können.