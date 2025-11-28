Derbyzeit - Der ETB will auch in Schonnebeck punkten

Die Schonnebecker gehen als Tabellenzweiter natürlich favorisiert in diese Partie, aber die Schwarz-Weißen konnten ihr letztes Meisterschaftsspiel mit 2:0 gegen Blau-Weiß Dingden gewinnen und zeigten sich dabei stark verbessert. Das Derby wird um 15 Uhr auf der Sportanlage Schetters Busch angepfiffen.
Die SpVg Schonnebeck spielt bisher eine starke Saison und ist von Beginn an oben in der Tabelle mit dabei. Traditionell wird die Spielvereinigung von Dirk Tönnies trainiert, der als Aktiver ab dem Sommer 2003 auch für anderthalb Jahre im ETB-Mittelfeld - in der damals viertklassigen Oberliga Nordrhein - gespielt hat. Der 51-Jährige wurde nach seinem Karriereende Trainer der Schonnebecker und steht nun bereits seit über 17 Jahren mit großem Erfolg als verantwortlicher Coach an der Seitenlinie der „Schwalben“. Die ETB-Abwehr muss im Stadtderby ein besonderes Augenmerk auf Niko Bosnjak richten, der in der letzten Saison noch für die „Schwatten“ aufgelaufen ist und in dieser Spielzeit sieben Tore in elf Spielen erzielen konnte.
„Nach dem Sieg gegen Dingden hätten wir gerne am letzten Wochenende weitergespielt, da wir gut im Rhythmus waren. Wir haben die Trainingstage aber gut genutzt, indem wir an ein paar Stellschrauben gedreht haben, die aus unserer Sicht gegen Dingden nicht so gut geklappt haben. Außerdem konnten in der Zeit die Spieler in Ruhe zurückkehren, die angeschlagen und verletzt waren. Wir haben die zwei Wochen für uns nutzen können und hatten richtig gute Trainingseinheiten. In Schonnebeck zu spielen ist immer schwierig, da sie auf ihrem heimischen Kunstrasen sehr stark sind. Trotzdem fahren wir dorthin, um Punkte zu holen. Ein Stadtderby ist immer ein spezieller Fall, und jeder Spieler sollte wissen, wie so ein Derby funktioniert“, sagt ETB-Coach Björn Matzel zur Partie am Sonntag.