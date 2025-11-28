Der ETB geht mit einem Sieg im Rücken ins Essener Derby. – Foto: Markus Becker

Derbyzeit - Der ETB will auch in Schonnebeck punkten Nach dem spielfreien Wochenende in der Oberliga Niederrhein steht für den ETB Schwarz-Weiß Essen am Sonntag eine äußerst schwere Aufgabe an, denn die Mannschaft des ETB-Trainerteams Christian Dorda und Björn Matzel muss im Essener Stadtderby zur SpVg Schonnebeck reisen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein ETB SW Essen Schonnebeck

Die Schonnebecker gehen als Tabellenzweiter natürlich favorisiert in diese Partie, aber die Schwarz-Weißen konnten ihr letztes Meisterschaftsspiel mit 2:0 gegen Blau-Weiß Dingden gewinnen und zeigten sich dabei stark verbessert. Das Derby wird um 15 Uhr auf der Sportanlage Schetters Busch angepfiffen.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 15:00 PUSH Die SpVg Schonnebeck spielt bisher eine starke Saison und ist von Beginn an oben in der Tabelle mit dabei. Traditionell wird die Spielvereinigung von Dirk Tönnies trainiert, der als Aktiver ab dem Sommer 2003 auch für anderthalb Jahre im ETB-Mittelfeld - in der damals viertklassigen Oberliga Nordrhein - gespielt hat. Der 51-Jährige wurde nach seinem Karriereende Trainer der Schonnebecker und steht nun bereits seit über 17 Jahren mit großem Erfolg als verantwortlicher Coach an der Seitenlinie der „Schwalben“. Die ETB-Abwehr muss im Stadtderby ein besonderes Augenmerk auf Niko Bosnjak richten, der in der letzten Saison noch für die „Schwatten“ aufgelaufen ist und in dieser Spielzeit sieben Tore in elf Spielen erzielen konnte.