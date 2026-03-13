Derbyzeit an der Graudenzer Straße: TuS Eintracht empfängt S.C. Hellas

Am Sonntag, 15. März 2026, brennt der Kunstrasen an der Königsbrügge. Um 13:00 Uhr bittet die TuS Eintracht Bielefeld zum Tanz in der Kreisliga B (Staffel 1). Zu Gast ist kein Geringerer als der S.C. Hellas 2013 Bielefeld.
Nach dem torlosen 0:0 im Hinspiel ist die Rollenverteilung klar: Beide Teams kennen die Defensivstärke des Gegners, doch diesmal will die Eintracht vor heimischer Kulisse den entscheidenden Punch setzen. Das Remis aus der ersten Begegnung hat gezeigt, dass Nuancen über Sieg oder Niederlage entscheiden werden.
Heimvorteil nutzen: Auf dem gewohnten Geläuf an der Graudenzer Straße will die Eintracht von Beginn an das Heft in die Hand nehmen.
Geduld vs. Präzision: Das Hinspiel war geprägt von taktischer Disziplin. Die Eintracht muss die Lücken in der Hellas-Abwehr finden, ohne dabei die eigene Absicherung zu vernachlässigen.
Der Faktor "Rüther": Unter der Leitung von Schiedsrichter Matthias Rüther ist eine faire, aber intensiv geführte Partie zu erwarten.
Die Marschroute ist deutlich: Drei Punkte müssen her, um in der Staffel 1 oben dranzubleiben und das "Tor-Trauma" aus dem Hinspiel vergessen zu machen. Fans und Unterstützer sind aufgerufen, das Team lautstark zu unterstützen!