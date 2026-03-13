Derbyzeit an der Graudenzer Straße: TuS Eintracht empfängt S.C. Hellas

– Foto: Peter Schildmann

Am Sonntag, 15. März 2026, brennt der Kunstrasen an der Königsbrügge. Um 13:00 Uhr bittet die TuS Eintracht Bielefeld zum Tanz in der Kreisliga B (Staffel 1). Zu Gast ist kein Geringerer als der S.C. Hellas 2013 Bielefeld.

Die Ausgangslage

Nach dem torlosen 0:0 im Hinspiel ist die Rollenverteilung klar: Beide Teams kennen die Defensivstärke des Gegners, doch diesmal will die Eintracht vor heimischer Kulisse den entscheidenden Punch setzen. Das Remis aus der ersten Begegnung hat gezeigt, dass Nuancen über Sieg oder Niederlage entscheiden werden.