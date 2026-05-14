Derbyzeit am Uhlenkrug: ETB empfängt Schonnebeck

Der ETB empfängt die SpVg Schonnebeck. – Foto: Markus Becker

Am Sonntag (17. Mai) steht das mit Spannung erwartete Stadtderby zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und der SpVg Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein an. Die derzeitige Formkurve spricht deutlich für die Gäste, denn sie sind seit fünf Spielen ungeschlagen, während das Team vom Uhlenkrug zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen musste.

Beide Teams nicht ganz so stark wie im Vorjahr

In der Hinrunde zeigten die Schwarz-Weißen eine blitzsaubere Leistung und gewannen verdient mit 5:3 (2:1) in Schonnebeck. Die Partie wird am Sonntag um 15 Uhr im Stadion Uhlenkrug angepfiffen. Die SpVg Schonnebeck spielt bisher eine gute Saison, kann aber – ähnlich wie der ETB – nicht ganz an das extrem starke Vorjahr anknüpfen.

Nach 31 Spielen hat die Mannschaft vom Schetters Busch 52 Punkte auf dem Konto und liegt damit auf Platz fünf in der Tabelle. Auswärts holten die Schonnebecker fünf Siege und sechs Unentschieden in 15 Partien. Traditionell wird die Spielvereinigung von Dirk Tönnies trainiert, der als Aktiver ab dem Sommer 2003 auch für anderthalb Jahre im ETB-Mittelfeld - in der damals viertklassigen Oberliga Nordrhein - gespielt hat. Der 52-Jährige wurde nach seinem Karriereende Trainer der Schonnebecker und steht nun bereits seit über 17 Jahren mit großem Erfolg als verantwortlicher Coach an der Seitenlinie der „Schwalben“.