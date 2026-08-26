Derbyzeit am Biener Busch! Der SV Holthausen Biene will gegen Union Lohne den nächsten Schritt machen von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Am Donnerstagabend ist Derbyzeit am Biener Busch! Der SV Holthausen Biene empfängt den SV Union Lohne zum mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell. Die Partie verspricht nicht nur sportlich einiges, sondern dürfte auch auf den Rängen für eine besondere Atmosphäre sorgen. Für unsere Mannschaft könnte das Derby dabei genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Am vergangenen Spieltag konnte die Mannschaft in Altenoythe ihren ersten Saisonsieg feiern und damit ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen. An diese Leistung möchte man nun anknüpfen und im Derby direkt nachlegen. Mit dem eigenen Publikum im Rücken soll der positive Trend fortgesetzt und der nächste Sieg eingefahren werden.

Besonders erfreulich war am vergangenen Spieltag die Rückkehr der beiden lange verletzten Spieler Fabian Thole und Johannes Wintermann. Beide haben sehr viel für ihre Rückkehr auf den Platz gearbeitet und konnten direkt wichtige Impulse setzen. Die Vorzeichen beim SV Union Lohne sind dagegen deutlich schwieriger. Die Gäste warten nach der sehr erfolgreichen Bezirksligasaison und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga noch immer auf den ersten Punkt und das erste eigene Tor. Entsprechend groß ist der Druck vor dem Derby.