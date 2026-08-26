Am Donnerstagabend ist Derbyzeit am Biener Busch! Der SV Holthausen Biene empfängt den SV Union Lohne zum mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell. Die Partie verspricht nicht nur sportlich einiges, sondern dürfte auch auf den Rängen für eine besondere Atmosphäre sorgen.
Für unsere Mannschaft könnte das Derby dabei genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Am vergangenen Spieltag konnte die Mannschaft in Altenoythe ihren ersten Saisonsieg feiern und damit ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen. An diese Leistung möchte man nun anknüpfen und im Derby direkt nachlegen. Mit dem eigenen Publikum im Rücken soll der positive Trend fortgesetzt und der nächste Sieg eingefahren werden.
Besonders erfreulich war am vergangenen Spieltag die Rückkehr der beiden lange verletzten Spieler Fabian Thole und Johannes Wintermann. Beide haben sehr viel für ihre Rückkehr auf den Platz gearbeitet und konnten direkt wichtige Impulse setzen.
Die Vorzeichen beim SV Union Lohne sind dagegen deutlich schwieriger. Die Gäste warten nach der sehr erfolgreichen Bezirksligasaison und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga noch immer auf den ersten Punkt und das erste eigene Tor. Entsprechend groß ist der Druck vor dem Derby.
Doch gerade diese Ausgangslage macht das Derby besonders spannend. Während unsere Mannschaft nach dem ersten Saisonsieg und einer kämpferisch tollen Leistung neues Selbstvertrauen tanken konnte, steht Lohne bereits früh in der Saison unter Zugzwang. Für beide Mannschaften geht es daher um wichtige Punkte – und natürlich um die Derby-Ehre.
Der SV Holthausen Biene möchte dabei seine Heimstärke ausspielen. Vor einer voraussichtlich großen Kulisse am Biener Busch soll die Unterstützung der eigenen Fans zum zusätzlichen Antrieb werden. Gerade in einem Derby können Leidenschaft, Kampf und die Atmosphäre auf den Rängen den entscheidenden Unterschied machen.
Die Mannschaft hofft deshalb auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung: Gemeinsam soll der nächste Schritt gemacht und der Derbysieg gefeiert werden.
Derby. Heimspiel. Flutlicht. Volle Ränge. Die Voraussetzungen für einen packenden Fußballabend und viele emsländische Fußballfans sind gegeben.
Jetzt heißt es für unsere Mannschaft: An den ersten Saisonsieg anknüpfen, gemeinsam mit unseren Fans alles geben und den Derbysieg am Biener Busch holen!