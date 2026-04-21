Derbyzeit am Bieberer Berg: Kickers Offenbach jagen FSV Frankfurt

Ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre untermauert diese Vorherrschaft eindrucksvoll: Elf Siege für Offenbach, vier Unentschieden und lediglich ein einziger Erfolg für Frankfurt lautet die Bilanz. Die letzte Niederlage datiert aus dem Rückspiel der Saison 18/19, das ist bereits knapp sieben Jahre her. Diese Serie soll nun mit aller Leidenschaft ausgebaut werden.

Es ist Derby-Zeit am Bieberer Berg! Am Mittwoch, den 22.04.26, empfangen die Kickers um 19 Uhr den Lokalrivalen aus Frankfurt. Die emotionale Bedeutung dieser Partie ist riesig, denn die Historie spricht eine überragende Sprache für die Offenbacher: Seit zwölf Aufeinandertreffen ist man gegen den FSV ungeschlagen. Die letzten Fünf Derbys konnten die Hausherren allesamt für sich entscheiden.

Aufwärtstrend unter Flutlicht fortsetzen

Die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell. Zuletzt konnten zwei Siege in Folge eingefahren werden, was den Sprung auf Platz 13 der Tabelle (38 Punkte) bedeutete. Der Blick richtet sich nun klar nach oben: Ziel muss sein, den direkt davor platzierten SC Freiburg II (39 Punkte) zu überholen und die Plätze rund um Platz 10 in Angriff zu nehmen.

Wie viel offensive Durchschlagskraft neuerdings in der Truppe steckt, zeigte der jüngste 3:1-Auswärtserfolg beim TSV Schott Mainz. Dort schnürte Ron Berlinski in der ersten Halbzeit einen Doppelpack, ehe Jona Borsum kurz nach der Pause für die Vorentscheidung sorgte.

Ein strauchelnder Gast mit schwindenden Ambitionen

Doch der Kontrahent reist mit einer eigenen stolzen Serie an. Das Team von FSV-Trainer Tim Görner ist seit sechs Spielen ungeschlagen und belegt mit 49 Punkten den vierten Tabellenplatz. Damit haben die Frankfurter noch letzte sporadische Ansprüche auf den Titel, wenngleich Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach mit 61 Zählern bereits ein Polster aufgebaut hat, das kaum noch Hoffnungen zulässt.

Zuletzt kam Frankfurt im Endspurt um den Aufstieg nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den Tabellendritten FC 08 Homburg hinaus. Trotz des späten Ausgleichs durch Emmanuel McDonald ließen die Gäste dabei wichtige Punkte liegen. Eine Konstellation, die Offenbach im heimischen Stadion schonungslos für sich nutzen möchte.

Hinspielsieg wiederholen

Zusätzlichen Mut macht den Offenbachern der Rückblick auf das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit. Unter dem damaligen Trainer Kristjan Glibo behielt man beim FSV Frankfurt mit 2:1 die Oberhand. Zwar gerieten die Kickers früh durch einen Foulelfmeter von Birkan Celik in Rückstand, doch Onur Ünlücifci besorgte prompt den Ausgleich.

Für die emotionale Krönung und den umjubelten Auswärtssieg sorgte schließlich ein unglückliches Eigentor des Frankfurters Tim Weißmann in der 70. Minute.

Genau an diesen kämpferischen Spirit wollen die Offenbacher anknüpfen, um die Vormachtstellung in der Region ein drittes Mal in dieser Saison zu zementieren.