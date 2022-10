Diesmal misst sich der 1. FC Viersen mit Victoria Mennrath. – Foto: Thomas Haesler

Derbywochen für den 1. FC Viersen Im Kreispokal warf Viersen Lokalnachbar Süchteln aus dem Wettbewerb, nun steht in der Liga ein weiteres Derby gegen Victoria Mennrath an. Der Aufsteiger steckt in der Ergebniskrise.

Am vergangenen Spieltag hatte der 1. FC Viersen ein spielfreies Wochenende. Dafür stand unter der Woche zuvor im Kreispokal-Halbfinale das Lokalderby gegen Ligakonkurrent ASV Süchteln an, das Viersen überraschend deutlich mit 5:1 für sich entschied. Und im Ligabetrieb geht es nun weiter mit dem nächsten Kreisderby – dieses Mal gegen Aufsteiger Victoria Mennrath. Beide Vereine trennen in der Tabelle lediglich zwei Punkte.

Allerdings deutet die Anzahl der Gegentore auf ein deutlich stabileres Abwehrverhalten der Viersener hin: Während Viersen hier bei neun Gegentreffer liegt, sind es bei Mennrath insgesamt schon 26. Das bedeutet bei neun absolvierten Spielen der Mennrather einen Schnitt von fast drei Gegentreffern pro Spiel. Nach gutem Saisonstart mit zwischenzeitlich vier Siegen in Serie ließ Mennrath zuletzt etwas Federn und verlor die vergangenen vier Partien allesamt. Dazu gesellte sich das Aus – anders als bei Viersen – im Halbfinale des Kreispokals, in dem man Bezirksligist SV Lürrip deutlich mit 0:4 unterlag. In der Liga folgte dann am vergangenen Wochenende ein 0:1 daheim gegen Holzheim. Entsprechend befinden sich Mennrath etwas unter Ergebnisdruck. Viersens Trainer Kemal Kuc mag den Gegner aber nicht unterschätzen. „Mennrath ist eine sehr gute Mannschaft mit einer Top-Offensive. Wir sind sehr konzentriert in die Trainingswoche gestartet und wollen das Spiel am Sonntag unbedingt gewinnen“, sagt Kuc.