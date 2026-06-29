Derbyturnier beim SC Kirchenthumbach

Heiße Zweikämpfe, wie zuletzt beim Jubiläum 2025 in Vorbach, werden am Freitag in Kirchenthumbach erwartet. – Foto: FC Vorbach

Am Freitag den 03.07.2026 lädt der SC Kirchenthumbach zum Derbyturnier.

Diese Woche Freitag findet die dritte Auflage des Nachbarschaftsturniers in "Dumba" statt. Nachdem es 2025 in Vorbach und 2024 in Eschenbach stattgefunden hat, ist diesmal der SCK Gastgeber.

Zu den genannten Orten gesellt sich diesmal auch wieder der ASV Haidenaab. Die drei Gäste treten in der kommenden Saison in der Kreisliga an, der heimische SCK eine Etage tiefer. Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es zwei Halbfinals, ein Spiel um Platz 3 und schließlich ein Finale.