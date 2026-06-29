 2026-06-24T10:25:44.617Z

Vereinsnachrichten

Derbyturnier beim SC Kirchenthumbach

von Laurin Wiesnet · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser
Heiße Zweikämpfe, wie zuletzt beim Jubiläum 2025 in Vorbach, werden am Freitag in Kirchenthumbach erwartet.
Heiße Zweikämpfe, wie zuletzt beim Jubiläum 2025 in Vorbach, werden am Freitag in Kirchenthumbach erwartet. – Foto: FC Vorbach

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FC Vorbach

Am Freitag den 03.07.2026 lädt der SC Kirchenthumbach zum Derbyturnier.

Diese Woche Freitag findet die dritte Auflage des Nachbarschaftsturniers in "Dumba" statt. Nachdem es 2025 in Vorbach und 2024 in Eschenbach stattgefunden hat, ist diesmal der SCK Gastgeber.

Zu den genannten Orten gesellt sich diesmal auch wieder der ASV Haidenaab. Die drei Gäste treten in der kommenden Saison in der Kreisliga an, der heimische SCK eine Etage tiefer. Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es zwei Halbfinals, ein Spiel um Platz 3 und schließlich ein Finale.

2025 krönte sich der ASV Haidenaab zum Turniersieger.
2025 krönte sich der ASV Haidenaab zum Turniersieger. – Foto: FC Vorbach

Die Partien sind wie folgt geplant:

Halbfinals

SC Kirchenthumbach : ASV Haidenaab - Anpfiff um 17:00 Uhr

FC Vorbach : SC Eschenbach - Anpfiff 17:00 Uhr

Spiel um Platz 3

Verlierer Halbfinale 1 : Verlierer Halbfinale 2 - Anpfiff 18:00 Uhr

Finale

Sieger Halbfinale 1 : Sieger Halbfinale 2 - Anpfiff 19:00 Uhr