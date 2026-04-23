Derbytime: Vilstallöwen am Sonntag bei "JoBi" zu Gast

"Das Hinspielergebnis wurmt uns noch sehr, weshalb jeder in der Truppe bis in die Haarspitzen motiviert ist und heiß ist, das wieder gerade zu rücken." erinnert sich FCVE-Coach Andreas Kirschner. Bei der Flutlichtpremiere in Eberspoint konterte "JoBi" die Vilstallöwen im September letzten Jahres klassisch aus und siegte mit 2:0. Nun soll in Johannesbrunn das Hinspielresultat "korrigiert" werden. "Wir erwarten mit Jobi eine leidenschaftlich kämpfende Mannschaft, die defensiv sehr diszipliniert agiert und die Räume extrem eng macht. Da erwartet uns ein körperliches Team, das top-fit ist und uns das Leben maximal schwer machen wird. Wir müssen erneut ans Limit gehen, um erfolgreich zu sein. Wenn wir unsere Intensität und unser Tempo von Beginn an wieder ins Spiel bringen, dann bin ich aber sicher, dass wir aus Johannesbrunn Zählbares mitnehmen können."
Auch der FCVE II ist am Wochenende auswärts: Nach der schwachen Performance im letzten Heimspiel gegen die SG SSVH hofft man im Lager der Vilstallöwen auf Wiedergutmachung. Ganz einfach dürfte das aber nicht werden: Der TSV Haarbach hat als Tabellendritter mit elf Punkten Rückstand auf Platz zwei keine Ansprüche mehr in Sachen Aufstieg, spielt aber dennoch eine bisher sehr gute Saison. Zuletzt kam aber der Motor ordentlich ins Stottern mit drei Niederlagen am Stück.
Beim FCVE III ist ein Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des TSV Pflicht. Gewinnt man auf dem "Haarbacher Berg", hat man eine Woche später in Eberspoint im direkten Duell gegen Mittelskirchen II die Chance die Tabellenführung zu erobern.
Den Weg nach Haarbach hat die A-Jugend der Vilstallöwen schon hinter sich: Am vergangenen Wochenende musste man eine 0:2 Niederlage aufgrund zwei gegebener Elfmeter für die Gastgeber hinnehmen. Diesen Samstagnachmittag wollen Hingerl und Co. bei der JFG Gäuboden-Süd wieder zurück in die Erfolgsspur.