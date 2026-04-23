Derbytime: Vilstallöwen am Sonntag bei "JoBi" zu Gast +++ Gegen Hellfeuer und Co. soll nach der Hinspielniederlage im Rückspiel ein Dreier her +++ FCVE II und III fahren nach Haarbach +++ A-Jugend ebenfalls auswärts von MP/FCVE · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

FCVE-Coach Andreas Kirschner erwartet in Johannesbrunn eine enge Partie. Blickt man auf die letzten Ergebnisse beider Teams geht der FCVE als leichter Favorit ins Match am Sonntagnachmittag. – Foto: Thomas Martner

"Das Hinspielergebnis wurmt uns noch sehr, weshalb jeder in der Truppe bis in die Haarspitzen motiviert ist und heiß ist, das wieder gerade zu rücken." erinnert sich FCVE-Coach Andreas Kirschner. Bei der Flutlichtpremiere in Eberspoint konterte "JoBi" die Vilstallöwen im September letzten Jahres klassisch aus und siegte mit 2:0. Nun soll in Johannesbrunn das Hinspielresultat "korrigiert" werden. "Wir erwarten mit Jobi eine leidenschaftlich kämpfende Mannschaft, die defensiv sehr diszipliniert agiert und die Räume extrem eng macht. Da erwartet uns ein körperliches Team, das top-fit ist und uns das Leben maximal schwer machen wird. Wir müssen erneut ans Limit gehen, um erfolgreich zu sein. Wenn wir unsere Intensität und unser Tempo von Beginn an wieder ins Spiel bringen, dann bin ich aber sicher, dass wir aus Johannesbrunn Zählbares mitnehmen können."

Zuletzt fehlte dem FCVE II die Struktur im Aufbauspiel. In Haarbach soll nicht nur die spielstärke zurückkehren, sondern auch mit mehr Kampf und Leidenschaft drei Punkte aus Haarbach entführt werden. – Foto: Christian Niederwieser

Auch der FCVE II ist am Wochenende auswärts: Nach der schwachen Performance im letzten Heimspiel gegen die SG SSVH hofft man im Lager der Vilstallöwen auf Wiedergutmachung. Ganz einfach dürfte das aber nicht werden: Der TSV Haarbach hat als Tabellendritter mit elf Punkten Rückstand auf Platz zwei keine Ansprüche mehr in Sachen Aufstieg, spielt aber dennoch eine bisher sehr gute Saison. Zuletzt kam aber der Motor ordentlich ins Stottern mit drei Niederlagen am Stück.