Derbytime und Kerbespiel in Gimbsheim

Gimbsheim/Worms. Der 9. Spieltag in der Landesliga Ost startet bereits am Freitag mit der Partie des SV Gimbsheim gegen Aufsteiger TuS Neuhausen. Um 19:30 Uhr erfolgt der Anpfiff bei einem stets ganz besonderen Spiel – dem Kerbespiel. „Wir sind unglaublich motiviert“, verrät SV-Trainer Steven Jones. Eine glasklare Rollenverteilung zugunsten seiner Farben sieht er trotz der eindeutigen Tabellensituation nicht.

Auch ohne Kerb ist der SVG Zuhause eine Macht. In der letzten Saison dominierte Gimbsheim die Heimstatistik, auch in dieser Saison wurden alle bisherigen Partien im Gerhard-Oswald-Stadion gewonnen. Die Rollen scheinen vor dem Duell mit der Mannschaft von Franz Graber, die zuletzt in Knittelsheim (0:1) und gegen Mutterstadt (0:5) Niederlagen hinnehmen musste, also klar verteilt. Oder? „Ich bin mir sicher, dass das eine ganz brisante Partie wird. Letztes Jahr im Pokal haben wir gegen diese Neuhausener verloren“, erinnert sich Jones an die 0:1-Niederlage an der Gaustraße in der 2. Pokalrunde – und an einen unangenehmen Gegner. Deren gewachsener Teamgeist sei eine Stärke der Wormser, ebenso die Physis. Jones: „Mit Lutz, Ludwig und Himmel haben die hinten auch richtig starke Abwehrspieler und vorne mit Marcel Seibel einen, der den Unterschied machen kann.“

Außerdem sei es ein Derby, erinnert Jones. Und da ist bekanntermaßen alles möglich. „Stimmt“, sagt Graber, der in den letzten Wochen festgestellt hat: „Wir können Derbys!“ Auch in Pfeddersheim und gegen die Wormatia war der TuS in der Außenseiterrolle und spielerisch zeitweise unterlegen. Ausgeglichen haben die Neuhausener das durch Ehrgeiz. Graber: „Früher hat es auf dem Platz bei solchen Spielen gebrannt. Wenn wir in diese Partie mit der gleichen Moral und dem gleichen Willen gehen wie gegen Pfeddersheim und die Wormatia, dann wird das für Gimbsheim kein Spaziergang.“ Dennoch sei der SVG der klare Favorit: „Lassen wir die Kirche mal im Dorf.“

Der zuletzt hohe Krankenstand hat sich bei den Wormser Vorortlern wieder etwas entspannt. Jonas Frey ist ebenso wieder verfügbar wie Mikheili Kopaliani. Vielleicht ist auch Benjamin Himmel eine Option, der aber noch nicht schmerzfrei trainieren konnte. Grabers Gegenüber Steven Jones hat gleich mehrere Ausfälle zu verzeichnen. Abwehrchef Kevin Siebert hat Adduktorenprobleme, fehlte schon bei der jüngsten Niederlage in Grünstadt. Sebastian Schulz ist im Urlaub. Piero Fragomeli und Yasin Yildiz konnten grippebedingt nicht trainieren, ihr Einsatz ist ebenso fraglich wie der von Torjäger Daniel Gawlik, dessen blauer Zeh aber wohl nicht gebrochen ist. Dafür steht Stand-By-Abwehrrecke Lucas Ring, ein Gimbsheimer Bub, wohnhaft in Heidelberg, zum Kerbespiel wieder mal im Kader.

TSG Pfeddersheim in der Außenseiterrolle

Glaubt man der Tabelle, bestreiten die zuletzt glücklosen Pfeddersheim ihr Heimspiel am Sonntag in der Außenseiterrolle. Die TSG empfängt den SVW Mainz. Die Weisenauer sind mit 22 Treffern mittlerweile das torfreudigste Team der Liga, zudem hat nur Tabellenführer SV Büchelberg weniger Gegentore kassiert. Für die Mannen um Marcell Oehler die Chance, ohne den Druck des ewigen Favoriten mal eine Partie zu bestreiten.