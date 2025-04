Derbytime in Veckerhagen – wächst der Druck auf Baunatal weiter?

In der Gruppenliga Kassel 2 steht der 24. Spieltag an, und das Tableau rückt enger zusammen. Während an der Spitze Eintracht Baunatal gegen TSG Wilhelmshöhe auf Wiedergutmachung aus ist, kommt es im Tabellenkeller beim SV Kaufungen 07 zu einem richtungsweisenden Duell. Formstarke Außenseiter, emotionale Wiedersehen und die Suche nach der Konstanz bestimmen das Bild vor dem Wochenende.