Derbytime in Reinstetten und Neu-Ulm, Buch empfängt Laupheim

Der fünfte Spieltag der Landesliga, Staffel 4, verspricht Spannung pur. Türkspor Neu-Ulm trifft im Derby auf die SSG Ulm 99, während Tabellenführer FV Olympia Laupheim gegen den TSV 1889 Buch nachlegen möchte. Der SV Reinstetten empfängt ebenfalls im Derby den SV Mietingen, der SC Staig misst sich mit dem TSV Heimenkirch. Zudem empfängt der SV Kressbronn den FC Srbija Ulm, der FV Rot-Weiß Weiler den TSV Neu-Ulm, und der FV Bad Schussenried spielt gegen den TSV Riedlingen. Den Abschluss bildet am Sonntag die Partie zwischen dem FC Blaubeuren und dem FV Biberach.

Tabellenführer Laupheim empfängt den TSV Buch und geht als Favorit in die Begegnung. Mit drei Siegen und einem Remis hat die Mannschaft von Beginn an Stabilität gezeigt. Buch konnte zuletzt mit dem 3:1 gegen Reinstetten den ersten Saisonsieg feiern und möchte nachlegen. Der FV Olympia Laupheim zeigte zuletzt im Spiel gegen den TSV Neu-Ulm ein beeindruckende Leistung. ---

Ein Derby gibt es am Freitagabend in Neu-Ulm. Türkspor Neu-Ulm gewann alle drei bisherigen Saisonspiele und liegt mit neun Punkten knapp hinter Tabellenführer Laupheim. Die SSG Ulm 99 hat sieben Punkte auf dem Konto und überzeugte zuletzt mit einem 3:1-Erfolg gegen Staig. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte und wollen mit einem Sieg ihre Ambitionen untermauen. ---

Reinstetten empfängt zum Derby am Freitag den SV Mietingen. Mit vier Punkten aus vier Spielen läuft der Start der Gastgeber eher durchwachsen. Mietingen kassierte zuletzt gegen Türkspor eine deutliche 1:4-Niederlage und steht mit sechs Punkten auf Platz sieben. Beide Teams wollen in dieser Partie Wiedergutmachung betreiben und den Anschluss nach oben nicht verlieren.

Am Samstagmittag erwartet der SC Staig den TSV Heimenkirch. Der Aufsteiger hat bereits sieben Punkte gesammelt und gehört damit zu den positiven Überraschungen der Liga. Heimenkirch konnte aus zwei Spielen drei Punkte mitnehmen und hatte zuletzt spielfrei. Für Staig ist es die Möglichkeit, oben dabei zu bleiben.

Der Aufsteiger aus Bad Schussenried empfängt am Samstag um 17:00 Uhr den TSV Riedlingen. Beide Teams haben bislang drei Punkte und stehen damit im unteren Drittel. Schussenried hatte am vergangenen Wochenende spielfrei (das Spiel wurde verlegt), während Riedlingen zuletzt mit 0:5 gegen Wangen unterging. Dieses Spiel ist für beide Mannschaften ein frühes Schlüsselduell im Kampf um den Klassenerhalt.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt Blaubeuren am Sonntag den FV Biberach. Die Gastgeber warten noch immer auf den ersten Saisonsieg und stehen mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz. Biberach holte bislang zwei Unentschieden und einen Sieg, womit man sich im Mittelfeld bewegt. Für Blaubeuren ist es eine wichtige Gelegenheit, den Negativtrend zu stoppen.

Kressbronn hat erst einen Punkt geholt und steht damit auf dem letzten Platz. Srbija feierte am vergangenen Wochenende mit dem 5:0 gegen Weiler ein Ausrufezeichen und will nun nachlegen. Für die Gastgeber ist es ein richtungsweisendes Spiel, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten.

Weiler empfängt Neu-Ulm in einem Duell zweier ambitionierter Mannschaften. Weiler startete mit drei Siegen in die Saison, ehe es am vergangenen Wochenende die erste Niederlage setzte. Der TSV Neu-Ulm zeigte bisher wechselhafte Leistungen und konnte bisher vier Punkte holen. Zuletzt gab es für den TSV eine 1:3-Niederlage gegen den Tabellenführer.





