Derbytime in Reinstetten, Türkspor empfängt Weiler

Türkspor Neu-Ulm will am 14. Spieltag der Landesliga, Staffel 4, nach dem Auswärtssieg in Laupheim den Druck auf den Tabellenführer weiter erhöhen. Der SV Reinstetten empfängt den FV Olympia Laupheim zum Derby. Blaubeuren möchte seinen Aufwärtstrend gegen den FV Bad Schussenried fortsetzen, für die SSG Ulm steht das nächste Derby gegen Buch an.

Nach dem 2:1-Derbyerfolg über den TSV Neu-Ulm will die SSG Ulm 99 den dritten Sieg in Serie einfahren und den Aufwärtstrend fortsetzen. Buch reist mit gestärktem Selbstbewusstsein an, nachdem man zuletzt den formstarken SV Mietingen bezwingen konnte. Der TSV Neu-Ulm steht aktuell auf Rang 12 und damit nur drei Punkte hinter Buch. ----

Nach dem Coup in Laupheim will der Tabellenzweite Türkspor Neu-Ulm den Schwung mitnehmen und den Rückstand auf die Tabellenspitze weiter verkürzen. Die Offensive von Türkspor traf in elf Spielen bereits 31 Mal und ist das Prunkstück der Gastgeber. Rot-Weiß Weiler reist mit einem knappen Sieg gegen Staig an. Mit einem Dreier könnte der Tabellenvierte Weiler bis auf einen Punkt an Türkspor heranrücken. ---



Für Tabellenführer Laupheim steht nach der ersten Niederlage seit Wochen ein echter Charaktertest im Derby an. Reinstetten belegt aktuell mit 19 Punkten Platz fünf und möchte nach der Niederlage am vergangenen Spieltag wieder an die Form der letzten Wochen anknüpfen. Laupheim muss zeigen, dass die 0:2-Pleite gegen Türkspor nur ein Ausrutscher war.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SC Staig SC Staig SV Kressbronn Kressbronn



Der SC Staig steht mit 15 Punkten im auf Platz 11, will aber nach drei Niederlagen in Folge wieder punkten. Gegen den vorletzten SV Kressbronn, der mit einem 3:2-Heimsieg über Bad Schussenried moralisch gestärkt anreist, wartet jedoch ein unangenehmer Gegner. Die Gäste hoffen, im Kampf um den Klassenerhalt nachlegen zu können.

Für den FV Bad Schussenried zählt nach der Niederlage in Kressbronn nur ein Sieg, um die rote Laterne abzugeben. Mit 34 Gegentoren stellt man die schwächste Abwehr der Liga und steht unter Zugzwang. Der FC Blaubeuren dagegen reist nach sechs ungeschlagenen Partien in Folge mit breiter Brust an. Die Gäste wollen ihre Erfolgsserie ausbauen und sich endgültig in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

---



Der Tabellenachte FC Wangen will nach der unglücklichen Niederlage in Blaubeuren wieder in die Spur finden. Der FV Biberach hingegen reist mit leichtem Aufwind an, holte zuletzt ein 2:2 gegen Riedlingen und überzeugte in den letzten Partien mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Beide Teams liegen in trennen in der Tabelle nur drei Punkte – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm TSV Riedlingen Riedlingen



Nach der überraschenden Heimniederlage gegen Heimenkirch steht der FC Srbija Ulm unter Druck. Die Gastgeber belegen aktuell Platz zehn und benötigen dringend drei Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Der TSV Riedlingen hingegen zeigte sich zuletzt stabiler und holte aus den letzten drei Partien fün Punkte. In dieser Begegnung ist vieles möglich – mit einem Sieg könnte Riedlingen Srbia überholen.

---



Mit dem 2:1-Erfolg bei Srbija Ulm hat Heimenkirch ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Nun gilt es, den Aufwärtstrend im Heimspiel gegen den TSV Neu-Ulm zu bestätigen. Die Gäste stehen auf Platz 12 und wollen nach der Derbyniederlage bei der SSG Ulm 99 wieder Stabilität finden.







