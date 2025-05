Derbytime in Reinickendorf - Novi-Präsi plötzlich Chefcoach

So., 01.06.2025, 14:15 Uhr

Berolina Mitte (12., 27 Punkte) hat sich am letzten Spieltag mit einem 1:0 bei Hürtürkel zurückgemeldet. Trainer Pierre Tänzer baut dabei auf Steven Buchweitz (8 Tore). Gegner Inter II von Trainer Yoshua Lüdtke kassierte ein 0:1 gegen Blau Weiß 90 und steht mit 29 Punkten auf Rang 11. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Inter II, doch diesmal will Berolina wichtige Punkte im Abstiegskampf holen.