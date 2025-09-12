Derbytime in Ochsenhausen und Bad Saulgau

---





So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Hohentengen Hohentengen VfB Gutenzell Gutenzell 15:00 PUSH



Der SV Hohentengen (7 Punkte, Platz 8) teilte sich zuletzt die Punkte beim 1:1 in Krauchenwies. Nun empfängt man den VfB Gutenzell (6 Punkte, Platz 10), der mit einem klaren 4:0 gegen Rot Selbstvertrauen tankte. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld, ein Sieg könnte den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sichern. Die Partie verspricht ein Duell auf Augenhöhe.

---







Die SGM Blönried/Ebersbach (7 Punkte, Platz 9) sucht nach Konstanz, zuletzt setzte es ein klares 0:3 in Ringschnait. Mit dem FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (11 Punkte, Platz 4) reist ein Team an, das noch ungeschlagen ist und zuletzt gegen Hohentengen ein 1:1 erreichte. Für Blönried geht es darum, den Negativtrend zu stoppen, während Krauchenwies den Kontakt zur Spitzengruppe wahren will.

---



Nach dem 0:2 in Sulmetingen steht der SV Ochsenhausen (4 Punkte, Platz 13) vor einer schweren Aufgabe. Die SG Ringschnait/Mittelbuch (13 Punkte, Platz 2) ist noch ungeschlagen und überzeugte zuletzt mit einem 3:0-Heimsieg gegen Blönried/Ebersbach. Die Gastgeber müssen kompakter auftreten, wollen sie dem Favoriten im Derby Paroli bieten. Für Ringschnait gilt es, den Druck auf Spitzenreiter Mengen hochzuhalten.

---



Die SG Ertingen/Binzwangen (4 Punkte, Platz 14) kassierte am vergangenen Wochenende ein 0:5 in Mengen und steht unter Zugzwang. Der SV Sulmetingen (7 Punkte, Platz 7) dagegen feierte mit dem 2:0 gegen Ochsenhausen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Für beide geht es um viel: Ertingen will den Absturz verhindern, Sulmetingen könnte sich mit einem weiteren Erfolg im oberen Tabellendrittel anklopfen.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau FC Mengen Mengen 15:00 PUSH



Der FV Bad Saulgau 04 (5 Punkte, Platz 12) hat mit dem 1:1 in Eberhardzell einen Zähler geholt, steht nun aber im Derby vor einer Mammutaufgabe. Spitzenreiter FC Mengen (15 Punkte, Platz 1) ist mit 20:2 Toren unantastbar und marschierte zuletzt mit 5:0 gegen Ertingen weiter. Alles spricht für den Favoriten, doch Bad Saulgau will es dem Tabellenführer so schwer wie möglich machen. Für Mengen gilt es, die makellose Serie fortzusetzen.

---



Der TSV Kirchberg/Iller (10 Punkte, Platz 5) setzte sich souverän mit 3:0 in Uttenweiler durch und hat die Spitzengruppe im Blick. Die Gäste aus Eberhardzell/Unterschwarzach (3 Punkte, Platz 16) erkämpften sich ein 1:1 gegen Bad Saulgau, warten aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Kirchberg geht als Favorit ins Spiel, doch für Eberhardzell zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SV Uttenweiler Uttenweiler 15:00 PUSH



Steinhausen (3 Punkte, Platz 17) unterlag zuletzt knapp mit 2:3 in Sigmaringen und steckt tief im Tabellenkeller. Auch der SV Uttenweiler (4 Punkte, Platz 15) konnte nach dem 0:3 gegen Kirchberg keine Punkte verbuchen. Beide Teams stehen enorm unter Druck, da sie im direkten Duell wichtige Zähler gegen den Abstieg benötigen.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SF Hundersingen SF Hundersingen SV Sigmaringen Sigmaringen 15:00 PUSH



Die Sportfreunde Hundersingen (5 Punkte, Platz 11) sorgten mit dem 4:1-Sieg in Ummendorf für die Überraschung des Spieltags. Nun wartet mit dem SV Sigmaringen (13 Punkte, Platz 3) ein Titelanwärter, der mit einem 3:2 gegen Steinhausen erneut seine Stärke unterstrich. Sigmaringen reist als leichter Favorit an, doch Hundersingen hat bewiesen, dass man auch große Gegner schlagen kann.

---