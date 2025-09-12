 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Derbytime in Ochsenhausen und Bad Saulgau

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 6. Spieltags

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben verspricht spannende Partien. Der SV Ochsenhausen fordert im Derby die ungeschlagene SG Ringschnait/Mittelbuch, während Spitzenreiter FC Mengen ebenfalls im Derby beim FV Bad Saulgau 04 seine Serie fortsetzen will. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zwischen dem SV Steinhausen an der Rottum und dem SV Uttenweiler, zudem will Schlusslicht FV Rot gegen die SGM Ummendorf/Fischbach endlich punkten.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
15:00

Der SV Hohentengen (7 Punkte, Platz 8) teilte sich zuletzt die Punkte beim 1:1 in Krauchenwies. Nun empfängt man den VfB Gutenzell (6 Punkte, Platz 10), der mit einem klaren 4:0 gegen Rot Selbstvertrauen tankte. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld, ein Sieg könnte den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sichern. Die Partie verspricht ein Duell auf Augenhöhe.
---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
15:00

Die SGM Blönried/Ebersbach (7 Punkte, Platz 9) sucht nach Konstanz, zuletzt setzte es ein klares 0:3 in Ringschnait. Mit dem FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (11 Punkte, Platz 4) reist ein Team an, das noch ungeschlagen ist und zuletzt gegen Hohentengen ein 1:1 erreichte. Für Blönried geht es darum, den Negativtrend zu stoppen, während Krauchenwies den Kontakt zur Spitzengruppe wahren will.
---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
15:00

Nach dem 0:2 in Sulmetingen steht der SV Ochsenhausen (4 Punkte, Platz 13) vor einer schweren Aufgabe. Die SG Ringschnait/Mittelbuch (13 Punkte, Platz 2) ist noch ungeschlagen und überzeugte zuletzt mit einem 3:0-Heimsieg gegen Blönried/Ebersbach. Die Gastgeber müssen kompakter auftreten, wollen sie dem Favoriten im Derby Paroli bieten. Für Ringschnait gilt es, den Druck auf Spitzenreiter Mengen hochzuhalten.
---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
15:00

Die SG Ertingen/Binzwangen (4 Punkte, Platz 14) kassierte am vergangenen Wochenende ein 0:5 in Mengen und steht unter Zugzwang. Der SV Sulmetingen (7 Punkte, Platz 7) dagegen feierte mit dem 2:0 gegen Ochsenhausen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Für beide geht es um viel: Ertingen will den Absturz verhindern, Sulmetingen könnte sich mit einem weiteren Erfolg im oberen Tabellendrittel anklopfen.
---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
FC Mengen
FC MengenMengen
15:00

Der FV Bad Saulgau 04 (5 Punkte, Platz 12) hat mit dem 1:1 in Eberhardzell einen Zähler geholt, steht nun aber im Derby vor einer Mammutaufgabe. Spitzenreiter FC Mengen (15 Punkte, Platz 1) ist mit 20:2 Toren unantastbar und marschierte zuletzt mit 5:0 gegen Ertingen weiter. Alles spricht für den Favoriten, doch Bad Saulgau will es dem Tabellenführer so schwer wie möglich machen. Für Mengen gilt es, die makellose Serie fortzusetzen.
---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
15:00live

Der TSV Kirchberg/Iller (10 Punkte, Platz 5) setzte sich souverän mit 3:0 in Uttenweiler durch und hat die Spitzengruppe im Blick. Die Gäste aus Eberhardzell/Unterschwarzach (3 Punkte, Platz 16) erkämpften sich ein 1:1 gegen Bad Saulgau, warten aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Kirchberg geht als Favorit ins Spiel, doch für Eberhardzell zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg.
---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
15:00

Steinhausen (3 Punkte, Platz 17) unterlag zuletzt knapp mit 2:3 in Sigmaringen und steckt tief im Tabellenkeller. Auch der SV Uttenweiler (4 Punkte, Platz 15) konnte nach dem 0:3 gegen Kirchberg keine Punkte verbuchen. Beide Teams stehen enorm unter Druck, da sie im direkten Duell wichtige Zähler gegen den Abstieg benötigen.
---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Die Sportfreunde Hundersingen (5 Punkte, Platz 11) sorgten mit dem 4:1-Sieg in Ummendorf für die Überraschung des Spieltags. Nun wartet mit dem SV Sigmaringen (13 Punkte, Platz 3) ein Titelanwärter, der mit einem 3:2 gegen Steinhausen erneut seine Stärke unterstrich. Sigmaringen reist als leichter Favorit an, doch Hundersingen hat bewiesen, dass man auch große Gegner schlagen kann.
---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
15:00

Für den FV Rot (0 Punkte, Platz 18) wird die Lage nach dem 0:4 in Gutenzell immer bedrohlicher. Nun kommt mit der SGM Ummendorf/Fischbach (9 Punkte, Platz 6) ein Gegner, der nach der bitteren 1:4-Heimpleite gegen Hundersingen Wiedergutmachung betreiben will. Alles spricht für die Gäste, doch Rot muss kämpfen, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren.




Aufrufe: 012.9.2025, 11:00 Uhr
Matthias KloosAutor