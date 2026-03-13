Derbytime in Mengen und Ringschnait, SGM Ummendorf empfängt Rot

Der VfB Gutenzell hat sich mit dem 3:0 beim FV Rot auf 24 Punkte verbessert und sich vorerst etwas Luft verschafft. Der SV Hohentengen kommt mit 33 Punkten und dem späten 2:1 gegen Krauchenwies/Hausen/Göggingen nach Gutenzell und hat den Blick klar auf das obere Tabellendrittel gerichtet. Für die Gastgeber geht es darum, die ordentliche Form der vergangenen Wochen zu bestätigen, während Hohentengen mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Teams vor sich erhöhen könnte. Im Hinspiel gewann der SV Hohentengen mit 3:1. ---



Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen steht nach dem 1:2 in Hohentengen mit 28 Punkten auf Rang elf und möchte nach sechs Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurrückkehren. Die SGM Blönried/Ebersbach steckt mit 16 Punkten weiter im Tabellenkeller und musste beim 1:3 gegen Ringschnait/Mittelbuch erneut eine Niederlage hinnehmen. Beide Teams benötigen dringen einen Dreier. Im Hinspiel gewann der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 3:0.

---



Die SG Ringschnait / Mittelbuch ist mit 43 Punkten Dritter und hat beim 3:1 in Blönried ihre Position im Verfolgerfeld stabilisiert. Der SV Ochsenhausen steht mit 29 Punkten auf Rang neun und spielte zuletzt nur 2:2 gegen Sulmetingen. Ringschnait/Mittelbuch geht als Favorit in dieses Derby, darf sich gegen eine physisch stabile Mannschaft aus Ochsenhausen aber keine Nachlässigkeit erlauben. Im Hinspiel gewann Ringschnait/Mittelbuch in Ochsenhausen mit 2:1.

---



Der SV Sulmetingen hat beim 2:2 in Ochsenhausen noach einen Punkt mitgenommen und steht mit 31 Zählern weiter in Schlagdistanz zu den Top fünf in der Tabelle. Die SG Ertingen/Binzwangen verlor zuletzt 1:3 gegen Tabellenführer Mengen und bleibt mit 17 Punkten auf Rang 14 unter Druck. Sulmetingen geht zuhause als Favorit in die Partie, darf jedoch den Gegner nicht unerschätzen. Im Hinspiel gewann die SG Ertingen / Binzwangen mit 2:0.

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FC Mengen Mengen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau



Der FC Mengen marschiert weiter ungeschlagen durch die Saison, gewann zuletzt 3:1 in Ertingen und steht mit 52 Punkten souverän an der Spitze. Der FV Bad Saulgau 04 ist nach dem 1:2 gegen Eberhardzell/Unterschwarzach auf Rang 17 abgerutscht und braucht im Abstiegskampf dringend Punkte, reist aber zum schwierigsten Gegner der Liga. Für Mengen ist dieses Derby eine klassische Pflichtaufgabe, doch Saulgau wird versuchen für Überraschung zu sorgen. Im Hinspiel gewann der FC Mengen mit 5:2.

---

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach hat mit dem 2:1 in Bad Saulgau einen wichtigen Sieg eingefahren und sich auf 16 Punkte verbessert, bleibt aber im Tabellenkeller auf Rang 15. Der TSV Kirchberg kam durch das 2:1 gegen Uttenweiler auf 33 Punkte und mischt weiter im oberen Drittel mit. Eberhardzell wird versuchen den Schwung aus dem Kellerduell mitzunehmen, doch Kirchberg möchte den Abstand nach oben weiter verkürzen. Im Hinspiel gewann der TSV Kirchberg mit 6:0.

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen



Der SV Uttenweiler hat mit der 1:2-Niederlage in Kirchberg einen Rückschlag hinnehmen müssen und ist mit 31 Punkten auf Rang acht zurückgefallen. Der SV Steinhausen hat beim 3:1 gegen den SV Sigmaringen dagegen für die größte Überraschung des vergangenen Spieltags gesorgt und dürfte mit neuem Selbstvertrauen anreisen. Für Uttenweiler ist dieses Heimspiel wichtig um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren, während Steinhausen (Platz 13, 19 Punkte) im Kampf um den Klassenerhalt dringend nachlegen will. Im Hinspiel gewann der SV Uttenweiler in Steinhausen mit 4:1.

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Sigmaringen Sigmaringen SF Hundersingen SF Hundersingen



Der SV Sigmaringen steht nach dem überraschenden 1:3 in Steinhausen unter Zugzwang und braucht mit 35 Punkten einen Heimsieg, um in der erweiterten Spitzengruppe zu bleiben. Der SF Hundersingen hat beim 1:2 gegen Ummendorf/Fischbach zwar verloren, aber erneut gezeigt, dass er als Zehnter mit 29 Punkten unangenehm zu bespielen ist. Die Zuschauer dürfen auf eine spannende Partie hoffen. Im Hinspiel gewann der SF Hundersingen mit 3:2.

---



Die SGM Ummendorf/Fischbach bleibt nach dem 2:1 in Hundersingen der erste Verfolger des FC Mengen und wird gegen Schlusslicht FV Rot mit klarem Anspruch antreten. Rot unterlag zuletzt dem VfB Gutenzell mit 0:3 und steht bei nur acht Punkten weiter am Tabellenende. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung, zugleich hat Ummendorf/Fischbach wenig Spielraum für Nachlässigkeiten, wenn der Rückstand auf Mengen nicht größer werden soll. Im Hinspiel gewann die SGM Ummendorf/Fischbach mit 3:1.













