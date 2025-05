Derbytime in Lorsch: Olympia strebt nach Revanche gegen Tvgg.

Lorsch. Das Hinspiel zwischen den beiden Lorscher Fußballclubs Turnvereinigung und SC Olympia dürfte allen Beteiligten und auch den anwesenden Fußballfans noch in bester Erinnerung sein. Das Klosterstadt-Derby der Kreisoberliga endete mit einem 4:3-Erfolg der „Turner“. Und das, obwohl die Olympia nach einer halben Stunde bereits mit 3:0 in Führung lag. Nun stehen sich die beiden Stadtrivalen am Sonntag (15 Uhr) im Rückspiel bei der Olympia gegenüber und das folgende Doppelinterview mit den Trainern Marius Döll (Olympia) und Martin Weinbach (Tvgg) machen deutlich, das beide Club das Duell unbedingt gewinnen möchten.

Martin Weinbach: Wir gehen in das Derby und wollen es gewinnen, wissen aber, dass sich die Olympia in Top-Form befindet und wir einen Fehlstart wie im Hinspiel dieses Mal sicherlich nicht erneut aufholen können. Wir haben eine reelle Siegchance. Bei uns stimmt aktuell die Form, doch es bedarf auch einer gewissen Mentalität und die wird am Ende entscheidend sein.

Ist in dieser Woche in der Mannschaft ein gewisses Derbyfieber feststellbar?

Döll: Da ich nicht aus Lorsch komme, ist diese Begegnung für mich eigentlich ein Spiel wie jedes andere. In der Mannschaft wird natürlich über das Duell gegen den Stadtrivalen gesprochen und gerade die Jungs, die aus Lorsch kommen, sind besonders heiß auf die Partie. Wenn der Derbycharakter bei für zusätzliche Motivation sorgt, dann ist das natürlich ein erfreulicher Nebeneffekt.

Weinbach: Ja, klar, und gerade das Hinspiel ist da noch jedem in bester Erinnerung. Wir wollen die Olympia, die zurecht da oben steht, aber ärgern, denn mit einem Sieg gegen uns könnte sie bereits die Relegationsteilnahme festmachen. Wir gönnen unserem Lokalrivalen die Relegation absolut, sie muss sie aber nicht unbedingt gegen uns erreichen.

Mit welchem Matchplan schicken Sie ihre Elf ins Derby?

Döll: Unser Ziel muss es sein, einfach besser zu spielen als im Hinspiel. Das ist uns in dieser Saison ja auch sehr oft gelungen. Aus diesem Grund stehen wir auf dem zweiten Tabellenplatz und auch klar vor der Turnvereinigung. Wir müssen fußballerisch unser Potenzial auf den Platz bringen und auch die nötige Energie, denn natürlich unterliegt ein solches Duell immer wieder eigenen Gesetzen. Das hat das Hinspiel ja gezeigt.

Weinbach: Wir müssen defensiv sehr gut stehen und die Offensive der Olympia in den Griff kriegen. Da reicht es dann nicht, mit Lars Palkovitsch den Dreh- und Angelpunkt des Angriffs des Sportclubs auszuschalten, denn es gibt andere Spieler wie Levin Reichel oder Cedric Samstag, die dann in die sich bietenden Lücken stoßen würden. Die taktischen Vorgaben hängen auch davon ab, wer beim Gegner am Ende in der Startelf aufläuft, so dass man auch einen Plan B oder C in der Tasche haben muss.

Worauf gilt es beim Gegner besonders zu achten?

Döll: Die Turnvereinigung spielt eine Runde mit Höhen und Tiefen, weiß aber immer wieder als Kollektiv zu überzeugen und darauf gilt es sich vorzubereiten. In der Defensive sehe ich Schwachstellen beim Gegner und die wollen wir mit unserer Geschwindigkeit zu unserem Vorteil ausnutzen.

Weinbach: Die Offensive ist das Prunkstück der Olympia und die bringt neben der Torgefahr, die von Lars Palkovitsch ausgeht, auch ein enormes Tempo auf den Platz. Da sind wir in der Defensive gefordert und müssen vom Anpfiff weg hochkonzentriert sein. Doch auch defensiv steht unser Gegner gut und sicher. Da gilt es dann in der Chancenverwertung effektiv zu sein.

Wie sieht es bei Ihrer Mannschaft in Sachen Personal aus?

Döll: Lukas Edam hat sich gegen Birkenau eine Zerrung zugezogen und fehlt uns definitiv. Dazu sind die Einsätze von Leon Röhrig und Sascha Hinz fraglich, da beide krankheitsbedingt in dieser Woche gefehlt haben. Die Rückkehr von Andy Krämer ist nach überstandenen Rückenproblemen hingegen vorstellbar.

Weinbach: Wir müssen zwar auf Bartu Aldirmazoglu, Benedikt Bersch und Leon Schwob verzichten und auch der Einsatz von Gaspare D´Ignoti ist fraglich. Unser Kader ist aber breit aufgestellt und so gehen wir mit einem gut besetzten Team ins Derby.