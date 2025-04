Derbytime in Hörlen, Endbach und Frohnhausen

Marburg-Biedenkopf. Der Wochenendpieltag der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf ist geprägt von Nachbarschaftsduellen. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert zum Beispiel Spitzenreiter VfL Weidenhausen in Frohnhausen. Weitere Derbys steigen in Bad Endbach und in Hörlen.