Derbytime in Engertsham!

Leider fehlten uns verletzungsbedingt wichtige Stammspieler, weshalb wir wieder mit einer neuen und umgestellten Startelf ins Spiel gingen. Die Unsicherheit machte sich schnell breit und so kassierten wir bereits in der 8. Minute das 0:1.

Zwar sind wir am Drücker und hatten einige Chancen, aber die Kugel will nicht ins Eckige. Auch mit der hoch stehenden Abwehrkette der Gäste hatten wir große Probleme und standen viel zu oft im Abseits, weshalb viele Aktionen im Sand verliefen. Die Nervosität im Derby war leider viel zu groß und es fehlte an Wille, Kampfgeist und Ehrgeiz das Spiel unbedingt drehen zu wollen. Alles in allem wäre ein Punkt gerechtfertigt gewesen, aber wir ließen leider sehr wichtige Punkte im Kampf um den Abstieg liegen.