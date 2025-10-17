 2025-10-15T11:43:40.576Z

Derbytime in Eberhardzell und Ochsenhausen, Mengen empfängt Gutenzell

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 12. Spieltags

Spitzenreiter FC Mengen empfängt am 12. Spieltag in der Bezirksliga Oberschwaben den Aufsteiger Gutenzell und will seine beeindruckende Serie ausbauen, während der Verfolger SG Ummendorf/Fischbach im Derby beim abstiegsbedrohten Eberhardzell gefordert ist. Krauchenwies reist nach Sulmetingen und steht nach zwei Niederlagen in Folge unter Zugzwang. Zudem trifft Kirchberg im Verfolgerduell auf die SG Ringschnait/Mittelbuch, Hohentengen empfängt das Schlusslicht Rot und Sigmaringen will in Bad Saulgau nachlegen. Uttenweiler gastiert in Ertingen, Ochsenhausen empfängt im Derby Steinhausen und Blönried hofft im Heimspiel gegen Hundersingen auf den ersehnten Befreiungsschlag.

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
15:00

Der ungeschlagene Tabellenführer FC Mengen will seine Dominanz auch gegen Aufsteiger Gutenzell unter Beweis stellen. Die Gastgeber verfügen über die beste Defensive der Liga und gehen als klarer Favorit ins Spiel. Gutenzell reist nach dem 4:0-Erfolg gegen Eberhardzell zwar mit Selbstvertrauen an, steht aber vor einer besonders hohen Hürde. Alles spricht für einen weiteren Sieg des Spitzenreiters, der seinen Vorsprung festigen möchte.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
15:00

Nach zwei Niederlagen in Folge steht Krauchenwies unter Druck. Der Tabellensechste muss in Sulmetingen gewinnen, um nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Die Gastgeber hingegen haben nach dem Auswärtssieg in Ringschnait Selbstvertrauen getankt und könnten mit einem weiteren Erfolg punktetechnisch mit Krauchenwies gleichziehen. Eine richtungsweisende Partie für beide Teams.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
15:00live

Im Duell zweier ambitionierter Verfolger geht es um wichtige Punkte im Rennen um Platz zwei. Kirchberg hat sich mit dem 2:1-Erfolg in Rot zurückgemeldet, während Ringschnait zuletzt zwei Niederlagen kassierte und in der Tabelle etwas abrutschte. Beide Mannschaften stehen für Offensivfußball was für die Zuschauer auf ein Topspiel hoffen lässt.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
15:00

Für den SV Hohentengen bietet das Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Rot die Chance auf den sechsten Saisonsieg. Die Gastgeber haben zuletzt konstant gepunktet, während Rot weiterhin auf den ersten Erfolg der Saison wartet. Angesichts der Formkurven scheint die Favoritenrolle klar verteilt, doch Hohentengen sollte den Gegner nicht unterschätzen.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
15:00

Blönried steht mit dem Rücken zur Wand und braucht nach sieben Niederlagen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis. Gegen Hundersingen, das nach der 0:3-Niederlage in Hohentengen Wiedergutmachung betreiben will, erwartet die Gastgeber eine schwere Aufgabe. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel, ein Sieg wäre für Blönried im Abstiegskampf Gold wert.
---

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
16:00

Der Tabellenzwölfte SV Ochsenhausen empfängt im Derby den SV Steinhausen (Platz 15). Beide Teams liegen punktgleich nur einen Zähler auseinander und wollen sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Steinhausen reist mit dem Erfolg gegen Blönried im Rücken an, während Ochsenhausen nach zuletzt drei Spiele ohne Sieg auf ein Ende der Durststrecke hofft. Ein enges Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
15:00
S
Ertingen schöpft nach dem 3:2-Erfolg im Nachholspiel gegen Krauchenwies neuen Mut, trifft nun aber auf den stabilen Tabellenfünften Uttenweiler. Die Gäste reisen nach vier Siegen in Folge mit breiter Brust an und wollen sich in der Spitzengruppe festsetzen. Für Ertingen geht es darum, den Schwung mitzunehmen und den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz weiter zu verringern.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Bad Saulgau empfängt den starken SV Sigmaringen und steht vor einer schweren Aufgabe. Die Gäste haben sich nach dem knappen 3:2 gegen Ertingen im oberen Tabellendrittel etabliert und wollen ihre Serie fortsetzen. Für Bad Saulgau geht es hingegen darum, nach drei Niederlagen in vier Spielen wieder Stabilität zu finden und Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
15:00

Das Derby könnte kaum ungleicher sein: Während Ummendorf als Tabellenzweiter seine Aufstiegsambitionen weiter untermauern möchte, kämpft Aufsteiger Eberhardzell ums sportliche Überleben. Die Gastgeber konnten in den letzten Wochen kaum überzeugen und stehen mit dem Rücken zur Wand. Ummendorf geht als klarer Favorit in die Partie und möchte seine Siegesserie ausbauen wollen.


