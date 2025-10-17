Derbytime in Eberhardzell und Ochsenhausen, Mengen empfängt Gutenzell

---





So., 19.10.2025, 15:00 Uhr FC Mengen Mengen VfB Gutenzell Gutenzell 15:00



Der ungeschlagene Tabellenführer FC Mengen will seine Dominanz auch gegen Aufsteiger Gutenzell unter Beweis stellen. Die Gastgeber verfügen über die beste Defensive der Liga und gehen als klarer Favorit ins Spiel. Gutenzell reist nach dem 4:0-Erfolg gegen Eberhardzell zwar mit Selbstvertrauen an, steht aber vor einer besonders hohen Hürde. Alles spricht für einen weiteren Sieg des Spitzenreiters, der seinen Vorsprung festigen möchte.

---



Nach zwei Niederlagen in Folge steht Krauchenwies unter Druck. Der Tabellensechste muss in Sulmetingen gewinnen, um nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Die Gastgeber hingegen haben nach dem Auswärtssieg in Ringschnait Selbstvertrauen getankt und könnten mit einem weiteren Erfolg punktetechnisch mit Krauchenwies gleichziehen. Eine richtungsweisende Partie für beide Teams.

---



Im Duell zweier ambitionierter Verfolger geht es um wichtige Punkte im Rennen um Platz zwei. Kirchberg hat sich mit dem 2:1-Erfolg in Rot zurückgemeldet, während Ringschnait zuletzt zwei Niederlagen kassierte und in der Tabelle etwas abrutschte. Beide Mannschaften stehen für Offensivfußball was für die Zuschauer auf ein Topspiel hoffen lässt.

---



Für den SV Hohentengen bietet das Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Rot die Chance auf den sechsten Saisonsieg. Die Gastgeber haben zuletzt konstant gepunktet, während Rot weiterhin auf den ersten Erfolg der Saison wartet. Angesichts der Formkurven scheint die Favoritenrolle klar verteilt, doch Hohentengen sollte den Gegner nicht unterschätzen.

---



Blönried steht mit dem Rücken zur Wand und braucht nach sieben Niederlagen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis. Gegen Hundersingen, das nach der 0:3-Niederlage in Hohentengen Wiedergutmachung betreiben will, erwartet die Gastgeber eine schwere Aufgabe. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel, ein Sieg wäre für Blönried im Abstiegskampf Gold wert.

---

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen 16:00



Der Tabellenzwölfte SV Ochsenhausen empfängt im Derby den SV Steinhausen (Platz 15). Beide Teams liegen punktgleich nur einen Zähler auseinander und wollen sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Steinhausen reist mit dem Erfolg gegen Blönried im Rücken an, während Ochsenhausen nach zuletzt drei Spiele ohne Sieg auf ein Ende der Durststrecke hofft. Ein enges Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe.

---

Ertingen schöpft nach dem 3:2-Erfolg im Nachholspiel gegen Krauchenwies neuen Mut, trifft nun aber auf den stabilen Tabellenfünften Uttenweiler. Die Gäste reisen nach vier Siegen in Folge mit breiter Brust an und wollen sich in der Spitzengruppe festsetzen. Für Ertingen geht es darum, den Schwung mitzunehmen und den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz weiter zu verringern.

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau SV Sigmaringen Sigmaringen 15:00



Bad Saulgau empfängt den starken SV Sigmaringen und steht vor einer schweren Aufgabe. Die Gäste haben sich nach dem knappen 3:2 gegen Ertingen im oberen Tabellendrittel etabliert und wollen ihre Serie fortsetzen. Für Bad Saulgau geht es hingegen darum, nach drei Niederlagen in vier Spielen wieder Stabilität zu finden und Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

---



Das Derby könnte kaum ungleicher sein: Während Ummendorf als Tabellenzweiter seine Aufstiegsambitionen weiter untermauern möchte, kämpft Aufsteiger Eberhardzell ums sportliche Überleben. Die Gastgeber konnten in den letzten Wochen kaum überzeugen und stehen mit dem Rücken zur Wand. Ummendorf geht als klarer Favorit in die Partie und möchte seine Siegesserie ausbauen wollen.





