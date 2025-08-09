Derbytime in der Sonne

Bei bestem Fußballwetter – strahlender Sonnenschein, 28°C und der Duft frisch gemähter Rasenflächen – empfing die SG Alttann/Bergatreute am Freitagabend im Bezirkspokal Bodensee in der ersten Runde die Nachbarn aus Wolfegg. Der kleine Platz in Alttann füllt sich allmählich und die Luft knistert vor Derby-Atmosphäre. Zwei Dörfer, nur zwei Kilometer voneinander entfernt, treffen aufeinander. Auf der einen Seite die Gäste aus Wolfegg, komplett in schwarz gekleidet, voller Tatendrang und im 4-3-3-System offensiv eingestellt, auf der anderen Seite die Heimelf aus Alttann – defensiv eingestellt vom heutigen Coach Stephan Bischof, kampfbereit und ebenfalls hoch motiviert.

Zehn Minuten später folgte der nächste Streich: Ein schneller Einwurf von Maxi Schorer auf Dischl, der marschierte rechts durch und legte quer auf Metzler. Dieser wurde im Strafraum zu Fall gebracht – der Schiedsrichter entschied direkt auf Elfmeter! Dischl trat an, schaute den Keeper aus wie beim Pokerspiel und legte die Kugel ins Netz. Das 2:0 in der 12. Spielminute.

Blitzstart für Wolfegg Keine zwei Minuten waren gespielt, da zeigte Sommerneuzugang Joni Dischl, warum er geholt wurde. Ein präziser Steckpass in den Lauf von Flo Metzler, der blieb cool wie ein Eisblock in der Gefriertruhe und schob den Ball souverän am Alttanner Keeper Ströbele vorbei – 1:0.

Abgeklärte Hausherren

Philipp Feser, sonst bekannt als der Düsenjet der Liga, wirkte heute auf dem kleinen Platz ein bisschen wie ein Sportwagen in einer Tempo-30-Zone – seine Waffe, die Geschwindigkeit, konnte er nicht so richtig zünden. Aber egal: Einmal in der 38. Spielminute kam er außen durch, schob den Ball clever zurück. Sein Rückpass landete beim Routinier Tobias Frick, der sich nicht lange bitten ließ – humorlos in die Maschen zum 3:0.

Kurz vor der Pause dann ein weiterer Wirkungstreffer: Felix Rauch flankte von links, Dischl nahm direkt ab und knallte die Kugel an die Querlatte. Feser stand goldrichtig, setzte zum Kopfball an und verwandelte zum 4:0-Pausenstand (44.).

Geduld in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte glich einem Handballspiel um den Strafraum von Alttann. Der Gegner stand nun so tief wie die untergehende Sonne am wunderbaren Abendhimmel, Wolfegg rannte an und wollte den nächsten Treffer. Chancen gab es immer wieder, doch mal fehlte der letzte Pass, die letzte Präzision oder es war ein gegnerisches Bein im Weg – und so blieb es lange beim 4:0. Die Heimelf stemmte sich aufopferungsvoll gegen das fünfte Tor – Respekt dafür. Trainer, Mannschaft und Fans mussten also Geduld beweisen.

In der 55. Minute kamen Moritz Hirscher und Gregor Wurster, zehn Minuten später folgte ein Doppelwechsel: Feser und Reinisch raus, Miller und Müller rein – ein Tausch, der sich lohnen sollte.

Bei einem Kopfballduell in der 75. Minute krachten Kapitän Simon Frick und Alttanns Sebastian Schwarz heftig mit den Köpfen zusammen. Beide blieben kurz liegen, sofort eilten Betreuer aufs Feld. Das Stadion hielt kurz den Atem an – man hörte nur noch die Grillzange am Bratwurststand. Nach kurzer Behandlung standen aber beide wieder, schüttelten sich kurz und konnten zum Glück weiterspielen!

Schlussoffensive mit Happy End

In der 85. Minute bediente dann Kapitän Simon Frick mit einem Steilpass Gregor Wurster. Viele dachten, der Ball sei zu lang, doch Wurster sprintete bis zur Grundlinie, legte scharf zurück auf den Elfmeterpunkt. Dort wartete Miller, zog trocken flach ab und versenkte zum 5:0. Und jetzt kommt die Szene, die hier auf dem Platz wohl niemand so schnell vergisst: Miller rennt nicht etwa zur Eckfahne oder in die Jubeltraube, nein – er sprintet direkt zur Seitenlinie, wo seine Oma mit glänzenden Augen sitzt. Er drückt ihr ein Küsschen auf die Wange und sie strahlt wie die Sonne über dem Sportplatz. Ach Fußball, genau dafür lieben wir Dich so sehr und solche Geschichten schreibt nur der Pokal !

Nur zwei Minuten später folgte dann der "Millersche Doppelpack" : Ein langer Diagonalball von Metzler aus der eigenen Hälfte landete punktgenau bei Miller, der erneut eiskalt blieb und den 6:0-Endstand herstellte. Und während die Zuschauer jubeln, vibriert wahrscheinlich schon der Familienchat: „Habt ihr’s gesehen? Unser Marci hat’s wieder getan!“

Fazit:

Ein verdienter Sieg für Wolfegg in einem Derby, das spätestens nach 45 Minuten entschieden war. Früh druckvoll, konsequent im Abschluss und am Ende mit einem Joker, der doppelt stach – so darf’s im Pokal weitergehen. Alttann kämpfte tapfer, blieb aber ohne echte Torgefahr. Unser Schlumpf im Tor, Torwart-Neuzugang Wursthorn, konnte sein knallblaues Trikot heute beruhigt wieder einpacken – kaum was zu tun gehabt, aber dafür top vorbereitet für die nächsten Herausforderungen.

Zum Schluss – Dankeschön und Gemütlichkeit

Dank an Alttann für die freundliche Gastfreundschaft nach Abpfiff und das gemütliche Beisammensein vor dem Sportheim. Alle Spieler und Fans ließen den Abend gemeinsam & gemütlich ausklingen – so soll’s sein im Pokal ! Ein friedliches Miteinander während den 90 Minuten auf dem Platz & nach dem Spiel neben dem Platz – da freut sich der Fußballgott und wie gesagt: Dafür lieben wir den Pokal und den Fußball so sehr . . .