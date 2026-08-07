Derbytime in Deisenhofen, Wasserburg empfängt Erlbach

Der SV Heimstetten hofft im Duell mit Aufsteiger Schwabmünchen auf den ersten Saisonsieg – Foto: Sven Leifer

Geretsried trifft nun auf die noch ungeschlagenen Sportfreunde Schwaig. Außerdem reist der SV Kirchanschöring zum FC Gundelfingen, während der FC Ismaning auswärts in Deisenhofen gefordert ist.

Der TSV Wasserburg hofft gegen den SV Erlbach auf den ersten Bayernliga-Punkt. Die Gäste sind mit zwei Siegen aus drei Spielen gut gestartet. Ebenfalls noch ohne Zähler ist der TSV Schwabmünchen, der den SV Heimstetten empfängt. Heimstetten holte zuletzt gegen Geretsried den ersten Saisonpunkt.

Am vierten Spieltag der Bayernliga Süd kommt es zum Duell zweier stark gestarteter Mannschaften. Aufsteiger FSV Pfaffenhofen empfängt die punktgleichen Junglöwen des TSV 1860 München II. Beide Teams haben nach drei Spielen sieben Punkte gesammelt. Für Pfaffenhofen wartet damit das nächste Highlight-Spiel.

Freitagabend

Ludwig Dietrich (Trainer FSV Pfaffenhofen): "Wir freuen uns riesig auf das Heimspiel am Freitag. Vor heimischer Kulisse anzutreten, ist immer etwas Besonderes und für uns definitiv ein Highlight. Wir hoffen auf eine tolle Atmosphäre und auf die Unterstützung aus der gesamten Region. Mit unserem Saisonstart sind wir zufrieden. Gleichzeitig wissen wir, dass wir weiter konzentriert arbeiten und in keiner Phase nachlassen dürfen. Mit der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München erwartet uns ein hochveranlagter Gegner, der über viel Qualität verfügt und uns alles abverlangen wird. Deshalb müssen wir von der ersten Minute an hellwach sein und unsere Leistung konsequent auf den Platz bringen." Personalien: Jonas Redl kehrt in den Kader zurück. Alexander Lungwitz befindet sich im Urlaub. Thomas Rausch und Lucas Schweiger fallen weiterhin verletzungsbedingt aus. Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung. Christoph Rech (Trainer TSV 1860 München II): "Pfaffenhofen ist sehr gut in die Saison gestartet und hat sich die sieben Punkte absolut verdient. Die Mannschaft verfolgt sowohl mit als auch gegen den Ball einen klaren Plan und steht defensiv sehr stabil. Wir wollen an unseren guten Auftritt gegen Schalding anknüpfen und erneut spielerische Lösungen finden. Uns erwartet mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe, dennoch wollen wir die Partie natürlich gewinnen." Personalien: Wie der Kader der Junglöwen aussehen wird, entscheidet sich erst kurzfristig.

Heute, 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg SV Erlbach SV Erlbach 19:00 PUSH

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir haben am vergangenen Wochenende unser bislang bestes Saisonspiel gezeigt und die drei Punkte verdient eingefahren. Jetzt gilt es, unbedingt an diese Leistung anzuknüpfen. Wir wissen, wie schwierig es ist, in Wasserburg zu bestehen. Das haben wir im Toto-Pokal leidvoll erfahren, als wir dort verdient ausgeschieden sind. Dieses Mal wollen wir es besser machen. Uns ist bewusst, welche Stärken der Gegner besitzt und dass die aktuelle Punkteausbeute weder die Qualität der Mannschaft noch ihre bisherigen Leistungen widerspiegelt." Personalien: Hinter den Einsätzen von Yannik Seils und Tobias Duxner stehen aufgrund muskulärer Beschwerden noch Fragezeichen. Die beiden Langzeitverletzten Simon Hefter und Jonas Eschler fehlen weiterhin. Definitiv nicht zur Verfügung steht zudem Nick Strasser, der ebenfalls mit muskulären Problemen ausfällt. Samstag

Manfred Bock (sportlicher Leiter Schwabmünchen): "Wir hoffen, am Samstag gegen Heimstetten ein positives Ergebnis einfahren zu können. Auch der Gegner wird mit seinem bisherigen Saisonstart nicht zufrieden sein und alles daransetzen, etwas Zählbares mitzunehmen. Personell können wir voraussichtlich wieder auf den einen oder anderen zuletzt fehlenden Spieler zurückgreifen." Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "In Schwabmünchen wartet definitiv eine anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Wir wollen unbedingt etwas Zählbares mitnehmen, wissen aber auch, dass dafür über 90 Minuten harte Arbeit notwendig sein wird." Personalien: Fabian Cavadias, Dennis Polat, Luka Arslan, Vitus Vochatzer und Konrad Lieschke stehen nicht zur Verfügung.

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Mit dem FC Ismaning erwartet uns ein echtes Derby, das in den vergangenen Jahren stets eng und umkämpft war. Dementsprechend rechnen wir mit einem schwierigen Heimspiel gegen einen starken Gegner. Ismaning hat zuletzt trotz Unterzahl mit 3:1 gegen Landshut gewonnen und scheint nun in der Saison angekommen zu sein. Für uns gilt es, nach dem Erlbach-Spiel alles daranzusetzen, die Punkte in Deisenhofen zu behalten." Personalien: Personell bleibt der Kader im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Nach den zuletzt eingefahrenen drei Punkten wollen wir nun erneut etwas Zählbares mitnehmen. Uns erwartet allerdings eine sehr gute Mannschaft, weshalb die Aufgabe mit Sicherheit nicht einfach wird. Wir werden aber alles daransetzen, am Ende nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren." Personalien: Personell kann das Trainerteam nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den rotgesperrten Serhii Shcherbyna sind alle Spieler an Bord.

Jacky Muriqi und sein Co-Trainer Sali Lajqi hatten beim jüngsten Sieg gegen Landshut allen Grund zur Freude. Am Samstag gastieren die Ismaninger zum Derby beim FC Deisenhofen. – Foto: Charly Becherer

Morgen, 14:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 14:30 PUSH

Martin Grelics (Trainer TuS Geretsried): "Mit den Sportfreunden Schwaig kommt eine Mannschaft zu uns, die sich aktuell in guter Form befindet. Der Gegner verfügt sowohl defensiv als auch offensiv über viel individuelle Qualität und zeichnet sich zudem durch eine große mannschaftliche Geschlossenheit aus. Wir wollen das Heimspiel mit einer positiven Haltung angehen. Am vergangenen Wochenende konnten wir Selbstvertrauen tanken. Uns ist aber bewusst, dass wir athletisch, mental und taktisch eine sehr starke Leistung benötigen werden, um uns einen Erfolg zu erarbeiten." Personalien: Personell müssen die Hausherren weiterhin auf Alexander Bazdrigiannis, Gabriel Freimuth, Sebastian Rosina, Isni Redjepi und Mihajlo Vjestica verzichten. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Am Samstag erwartet uns beim TuS Geretsried ein äußerst schwieriges Auswärtsspiel. Von der aktuellen Tabellenplatzierung dürfen wir uns keinesfalls täuschen lassen. In den ersten beiden Partien haben Geretsried vier bis fünf wichtige Stammspieler gefehlt. Am vergangenen Wochenende hätten sie in Heimstetten eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen. Das zeigt, wie anspruchsvoll die Aufgabe für uns wird. Wenn wir in Geretsried etwas Zählbares mitnehmen wollen, benötigen wir über die gesamten 90 Minuten eine hochkonzentrierte Leistung."

Morgen, 17:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen SV Kirchanschöring Kirchanschör 17:00 live PUSH