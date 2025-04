Derbytime in Biberach und Laupheim, Spitzenspiel in Reinstetten

---



Aufstiegsrunde







Der FC Blaubeuren ist nach dem knappen 3:2-Erfolg über den TSV Riedlingen weiterhin auf Tuchfühlung zur Spitze. Der FV Rot-Weiß Weiler konnte zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg in Reinstetten überzeugen. Beide Teams trennen drei Punkte – ein Spiel auf Augenhöhe zwischen den Tabellennachbarn.

---

Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch TSV Riedlingen Riedlingen 15:30 live PUSH



Beide Mannschaften befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Der TSV Heimenkirch unterlag zuletzt der SSG Ulm 99 mit 1:3, während Riedlingen in Blaubeuren mit 2:3 verlor. Ein Heimsieg könnte Heimenkirch etwas Luft verschaffen, während Riedlingen mit einem Sieg an den Gastgebern vorbeiziehen könnte.

---

Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr FC Wangen Wangen SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 14:00 PUSH



Der FC Wangen geht mit Rückenwind aus dem 4:1 gegen den FC Srbija Ulm in das Heimspiel gegen die SSG Ulm 99. Die Ulmer rangieren mit fünf Siegen aus acht Spielen punktgleich mit dem VfB Friedrichshafen an der Spitze. Wangen liegt derzeit mit zehn Punkten im Mittelfeld und könnte mit einem Sieg in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte bleiben.

---

Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr SV Reinstetten Reinstetten VfB Friedrichshafen VfB FN 15:30 PUSH



Der SV Reinstetten liegt trotz fünf Siegen auf Rang drei, da das Torverhältnis im Vergleich zur Konkurrenz schwächer ausfällt. Nach der Niederlage gegen Weiler möchte der SVR im Topspiel punkten. Der VfB Friedrichshafen steht mit 22:8 Toren an der Spitze und kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten distanzieren.







Abstiegsrunde

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 live PUSH



Der TSV 1889 Buch holte beim 2:2 in Biberach einen Achtungserfolg und steht mit 13 Punkten auf Platz 8. Die TSG Ehingen liegt mit acht Zählern auf dem 10. Platz und kassierte zuletzt eine deutliche 0:7-Niederlage in Mietingen. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um sich im Abstiegskampf zu behaupten.

--



Beide Teams kämpfen um die Spitzenplätze im Verfolgerduell der Abstiegsrunde. Türkspor überzeugte zuletzt mit einem 3:0 gegen Türkgücü Ulm, während Ravensburg II in Laupheim unterlag. Mit einem Erfolg könnte Türkspor die Verfolger auf Distanz halten, doch Ravensburg will mit einem Auswärtssieg Türkspor überholen.

---

Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr SV Oberzell SV Oberzell SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:30 PUSH



Der SV Oberzell ist nach zehn Spielen mit nur fünf Punkten Tabellenletzter und kassierte zuletzt eine deutliche 0:3-Niederlage gegen den FC Mengen. Türkgücü Ulm wird nach der 0:3-Niederlage bei Türkspor Neu-Ulm um Wiedergutmachung bemüht sein. Die Ulmer stehen mit 17 Punkten im oberen Mittelfeld und gehen als Favorit in die Partie.

---

Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr SV Hohentengen Hohentengen FC Mengen Mengen 15:30 PUSH



Nach dem 3:1 gegen Ochsenhausen will der SV Hohentengen gegen den FC Mengen nachlegen. Mit zehn Punkten bleibt das Team jedoch weiterhin in der Gefahrenzone. Die Gäste aus Mengen rangieren mit 14 Punkten auf Platz und könnten mit einem Auswärtssieg die Abstiegszone verlassen.

---



Der FV Biberach/Riß kam am vergangenen Wochenende nicht über ein 2:2 gegen den TSV 1889 Buch hinaus. Mit 17 Punkten liegt das Team derzeit auf Platz sechs. Der SV Ochsenhausen steht mit sechs Punkten unter dem Strich und benötigt dringend einen Sieg im Derby, um im Abstiegskampf den Anschluss zu halten.

--



Das Spitzenspiel der Abstiegsrunde: Nur zwei Punkte Rückstand hat die Olympia auf den Tabellenführer, wobei Mietingen zuletzt mit einem 7:0-Erfolg gegen die TSG Ehingen ein deutliches Zeichen setzte. Olympia Laupheim blieb bislang ohne Niederlage und könnte mit einem Sieg auf Platz eins springen. Es treffen zwei formstarke Teams auf Augenhöhe aufeinander.