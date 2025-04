Derbytime im Landkreis Sonneberg!

Eine solche Aufgabe werden am Samstag in beiden Lagern Florian Scheidemann beim 1. FC Sonneberg 2004 und Dominik Lorenz beim SV 08 Steinach übernehmen. Wir haben mit den beiden Routiniers über ihre Rolle im Team, die Unterstützung der Kapitäne und natürlich das Direktduell am Samstagnachmittag gesprochen…

Hi Dominik, Hi Florian, ihr beide gehört in euren Teams zu den Routiniers. Wie definiert ihr eure Rolle in der Mannschaft – auf dem Platz und daneben?

Florian Scheidemann: Auf dem Platz versuche ich die Abwehr, so gut es geht, zusammenzuhalten. Dabei bin ich ein Spieler, der immer versucht Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen. Mit meiner Erfahrung versuche ich den jungen Spielern natürlich immer ein paar Tipps mitzugeben. Neben dem Platz mache ich dann gerne meine Späßchen mit allen.

Dominik Lorenz: Es ist schon so, dass wir eine recht junge Mannschaft sind. Sicherlich ist es dann wichtig, dass wir mit André (Anm. d. Red. André Gottschalk) und mir zwei Erfahrene drin haben. Ich bin mit 30 Jahren in einem guten Fußballer-Alter, in dem man einerseits nicht zu weit weg von den jungen Spielern ist und andererseits aber schon mit seiner Erfahrung helfen kann. Weiterhin gehöre ich dem Mannschaftsrat an, in dem ich die ein oder andere organisatorische Aufgabe erfülle. Ansonsten kann man sich aber ganz gut aufs Fußballspielen konzentrieren.

Ihr wart in der Vergangenheit schon Kapitän eurer Mannschaft – ob gewählt oder mal sporadisch. Warum seid ihr es jetzt nicht mehr?

Dominik: Wirklich Kapitän war ich eigentlich nie, wenn dann nur vertretungsweise. Und ehrlichgesagt wollte ich auch nie erster Kapitän sein. In meinen Augen definiert man seine Aufgabe auch nicht über die Binde. In Sachen Schiedsrichterdiskussion würde mir die Kapitänsbinde aufgrund der neuen Regelung allerdings helfen (lacht).

Florian: Ich hatte das Kapitänsamt während der kurzen Pause von Hannes Schreck inne. Bei der Neuwahl hat die Mannschaft dann Lance (Anm. d. Red. Lance Hertel) gewählt. Das finde ich persönlich auch gut, weil damit ein jüngerer Spieler vorangeht und es ein Zeichen für die Zukunft in Sonneberg ist.