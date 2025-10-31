Derbytime: Haberskirchen reist zum TV Reisbach

Am kommenden Sonntag steht wieder ein echtes Highlight auf dem Programm: Derbytime! Haberskirchen tritt innerhalb der Gemeinde beim TV Reisbach an. Das Hinspiel entschied Haberskirchen mit 4:2 für sich. Doch seitdem hat sich einiges getan: Reisbach spielte eine starke Vorrunde und rangiert mit 25 Punkten auf Platz 4 der Tabelle. Der TV hat keinen klassischen Unterschiedsspieler, überzeugt aber durch ein geschlossenes Kollektiv. Viele Akteure sind torgefährlich – darunter Wolfgang Konrad (6 Tore), Maximilian Weber (7 Tore) und Arthur Jahn (9 Tore). Die Trainer Alexander Schmid und Martin Vollmer haben eine Mannschaft geformt, die in dieser Liga jeden schlagen kann. Mit 25 Punkten ist der Klassenerhalt praktisch gesichert – eine beeindruckende Bilanz für einen Aufsteiger.

Haberskirchen feierte zuletzt einen wichtigen Sieg gegen Julbach – ein Befreiungsschlag nach der Niederlage gegen Massing und enorm wichtig für die Tabelle.

Nun wartet das Derby in Reisbach. Derbys spielt man nicht, man gewinnt sie! Doch die Aufgabe wird alles andere als leicht.

Die Mannschaft von Markus Schlappinger und Dominik Riemer weiß: Mit der eigenen Leistung steht und fällt alles.

Ob Kapitän Jonas Busler auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Die zweite Mannschaft zeigte gegen Tabellenführer Julbach großen Kampfgeist, auch wenn nichts Zählbares heraussprang. Gegen den Tabellennachbarn Reisbach ist ein Punktgewinn realistisch.