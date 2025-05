Derbytime: DJK Traunstein gewinnt in Otting

DERBYTIME! Zum Saisonendspurt heißt es nochmal Schuhe schnüren für das Nachbarschaftsduell und Spiel um Tabellenplatz 4. Sowohl Otting als auch Traunstein feilen nur mehr an einem „schöneren Tabellenplatz“, für beide gibt es nach oben nichts mehr zu holen, vor allem nach dem Aufstieg Markt Schwaben’s am Freitagabend in Eiselfing. Im Vorfeld gab es viele Verletzungen und Ausfälle auf beiden Seiten zu beklagen. Otting fehlen Führungsspielerinnen wie Gradl und Kurz, Traunstein muss weiterhin u.a. auf Lisa Maier und Christina Lohmeier verzichten. Somit ergibt sich ein Duell auf Augenhöhe.

Von Beginn an starteten die Damen von DJK Traunsteins Head-Coach Martin Baumgartl gut in die Partie. Die wenigen und gefährlicheren Torchancen konnten sie sich erspielen. In der 7. Minute steckte Alina Loth wunderschön in den Lauf von Sarah Axthammer durch, sie scheiterte aber an Otting’s Keeperin Leonie Dreier. Durch einen regen verletzungsbedingten Wechsel bei den Traunsteinerinnen fand auch die Heimmannschaft nach und nach besser ins Spiel und nutzte das Wechselgeschehen aus. Lena Schmelz wurde in der 22. Minute auf die Reise geschickt, legte sich aber den Ball zu weit vor und so war Eva Lochner rechtzeitig vor Torabschluss zur Stelle. Zumeist fand das Spiel im Mittelfeld statt, da beide Mannschaften defensiv gut standen und die wenigen Fernschüsse sicher in den Händen der jeweiligen Torfrauen landeten. Erst in der 38. Minute konnte sich die DJK Traunstein belohnen mit dem 1:0 Führungstreffer. Nach einer schönen Passkombination im Mittelfeld über Alina Loth und Nina Hardebusch landete die Kugel letztendlich bei Kapitänin Sarah Axthammer, diese legte sich den Ball noch zurecht und aus knapp 20m netzte sie unhaltbar für Dreier ein. Im Anschluss folgte der Halbzeitpfiff und so ging es für die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Mit dem Wiederanpfiff ging es in der zweiten Spielhälfte ähnlich weiter. Nur wenige Torchancen auf beiden Seiten und entsprechend gab es lang nichts Zählbares bis kurz vor Schluss. Auf eine sehenswerte Passfolge war es wie schon beim Führungstreffer wieder Axthammer, die zum Torabschluss kam. Ottings Defensivakteurin Vanessa Sunkler versuchte Schlimmeres zu verhindern, fälschte aber den Schuss unglücklich in den eigenen Kasten ab zum dennoch verdienten 2:0 für die DJK Traunstein in der 87. Minute. Die Ottingerinnen gaben sich aber noch nicht auf und versuchten sich weiter am Anschlusstreffer. Kapitänin Judith Neumeier schickte über rechts außen Lena Schmelz. DJK-Keeperin Ema Zrnic entschied sich kurzerhand die Situation am Seitenaus zu entschärfen, kam aber zu spät. Die Hereingabe von Schmelz auf Sophia Wiedemann konnte Lochner jedoch vereiteln. Die nächste Situation brachte dann aber den ersten Erfolg für Otting. Während einer Kontersituation flankte Neumeier in den Sechzehner-Raum. Nach der ersten Rettungstat durch Simone Kaiser landete die Kugel dennoch bei Alexandra Schörgnhofer, welche die heraus eilende DJK-Keeperin Zrnic umspielte und locker zum 2:1-Anschlusstreffer einschob. Im Anschluss folgte jedoch der Schlusspfiff!