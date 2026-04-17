"Derbytime! Das sagt Alles" - Dinklage empfängt GW Mühlen

Mühlens Trainer Andreas Hinrichs blickt mit Vorfreude auf die Partie: „Wir erwarten auf jeden Fall ein spannendes Derby am Sonntag. Die Jungs kennen sich gut untereinander.“ Auch für Dinklages Coach Tobias Langemeyer ist die Ausgangslage klar: „Derbytime! Das sagt alles.“

Langemeyer setzt derweil auf die richtige Herangehensweise seiner Mannschaft: „Ich vertraue meinen Jungs. Sie sollen sich extrem auf dieses Derby freuen, befreit aufspielen und die Lust verspüren, alles rauszuhauen.“

Zusätzliche Brisanz erhält das Duell durch personelle Verbindungen beider Teams. Hinrichs erklärt: „Georg Große-Klönne ist im Winter von uns zum TVD gewechselt. Umgekehrt ist Rivaldo Mitkov vom TVD zu uns gekommen. Das bringt sicherlich auch nochmal ein bisschen Brisanz mit ins Spiel.“

Sportlich erwartet beide Trainer kein fußballerisches Spektakel im klassischen Sinne. „Spiele gegen den TVD waren bisher immer sehr umkämpft. Selten war es ein fußballerischer Leckerbissen“, so Hinrichs, der die Marschroute klar vorgibt: „Da geht es dann wirklich eher darum, die Grundtugenden zu erfüllen, Zweikämpfe zu gewinnen und intensiven Fußball zu spielen.“

Marschroute ist klar

Dinklage sieht sich gut vorbereitet auf genau diese Art von Spiel. „Wir haben diese Woche in der Trainingsarbeit nochmal inhaltlich ein, zwei Themen intensiv priorisiert und sind gut gerüstet“, betont Langemeyer.

Für beide Teams steht zudem einiges auf dem Spiel. „Dinklage möchte sich von der Gefahrenzone distanzieren. Wir wiederum brauchen natürlich auch einen Dreier, um oben dran zu bleiben“, erklärt Hinrichs. Entsprechend hoch ist die Motivation auf beiden Seiten.

Auch Langemeyer hofft auf die besondere Derby-Atmosphäre: „Hoffentlich wird es ein Spektakel mit vielen Zuschauern. Das wünsche ich allen, die Sonntag beim Derby dabei sind. Egal ob Spieler oder Zuschauer. Derbys sind immer besonders.“

Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit zeigt zudem, dass Mühlen noch eine Rechnung offen hat. „Zuletzt war es so, dass die Derbys zwischen uns und Dinklage oftmals von unserer Seite nicht gewonnen wurden“, so Hinrichs. „Da haben wir sicherlich ein bisschen was gut zu machen.“ Das Hinspiel konnte Dinklage mit 3:1 für sich entscheiden. In den drei Pflichtspiel-Duellen zuvor blieb Mühlen torlos und ging zwei Mal als klarer Verlierer vom Feld.

Tabellarisch ist aber natürlich Mühlen der klare Favorit. Die Grün-Weißen stehen auf dem vierten Platz und wollen, nach den Siegen von Vorwärts Nordhorn und dem SV Bevern am heutigen Freitag, nachlegen. Dinklage hingegen steht knapp über dem Strich.

Anpfiff im Derby ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Dinklage.