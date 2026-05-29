Derbytime: Beendet der FC Hennef Siegburgs letzte Aufstiegshoffnungen?

Derbyzeit in der Mittelrheinliga: Am vorletzten Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der Siegburger SV 04 den nur wenige Kilometer entfernten FC Hennef 05. Während die Gastgeber ihre letzten Hoffnungen im Aufstiegsrennen wahren wollen, reist Hennef mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an.
Der Traum vom Aufstieg lebt beim Siegburger SV weiterhin, auch wenn die Niederlage beim VfL Vichttal die Ausgangslage deutlich erschwert hat. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bergisch Gladbach vier Punkte.
Die Mannschaft von Alexander Otto muss daher nicht nur ihre verbleibenden Spiele gewinnen, sondern auch auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Zumindest die nächste Aufgabe des Spitzenreiters hat es in sich: Bergisch Gladbach gastiert beim heimstarken FC Wegberg-Beeck.
Unter der Woche gab es für die Siegburger zudem positive Nachrichten abseits des Platzes. Trainer Alexander Otto verlängerte seinen Vertrag und wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Blues stehen.
Der Fokus liegt jedoch voll auf dem Derby: „Das Derby gegen Hennef ist natürlich immer ein besonderes Spiel, aber für uns geht es Sonntag nur um eines: unser Spiel zu gewinnen, um im Optimalfall am letzten Spieltag immer noch rechnerisch aufsteigen zu können“, erklärt Otto.
Der FC Hennef blickt auf eine starke Rückrunde zurück. Nachdem die Mannschaft in der Hinserie lange im Tabellenkeller festhing, konnte sie sich durch eine deutliche Leistungssteigerung frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigen.
Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen unterstreichen die positive Entwicklung eindrucksvoll. Entsprechend selbstbewusst reist die Mannschaft nach Siegburg.
Trotzdem sieht Frank Fußhöller die Favoritenrolle klar verteilt: „Die Tabelle lügt nach 28 Spieltagen nicht. Von daher ist Siegburg der absolute Favorit in diesem Spiel.“
Gleichzeitig lobt der Sportliche Leiter die Arbeit seines Gegenübers: „Sie haben ein überragendes Jahr gespielt, was vor allem auch der Verdienst von Alex Otto ist.“
Dennoch will Hennef die gute Form bestätigen: „Wir wollen den Schwung aus den letzten Wochen mitnehmen. Wenn wir das schaffen, wird auch etwas Zählbares dabei herausspringen.“
Das Hinspiel gewann Siegburg mit 2:0. Die Voraussetzungen für das Rückspiel sind jedoch andere: Während die Blues jeden Punkt im Aufstiegskampf benötigen, kann Hennef ohne großen Druck aufspielen. Diese Konstellation verspricht ein spannendes Derby zwischen zwei formstarken Mittelrheinligisten.