Derbytime: Beendet der FC Hennef Siegburgs letzte Aufstiegshoffnungen? Am vorletzten Spieltag empfängt der Siegburger SV den FC Hennef von Niklas Lohrer · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Das Hinspiel konnte Siegburg mit 0:2 für sich entscheiden – Foto: Lucy Neuber

Derbyzeit in der Mittelrheinliga: Am vorletzten Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der Siegburger SV 04 den nur wenige Kilometer entfernten FC Hennef 05. Während die Gastgeber ihre letzten Hoffnungen im Aufstiegsrennen wahren wollen, reist Hennef mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an.

Siegburg braucht Schützenhilfe Der Traum vom Aufstieg lebt beim Siegburger SV weiterhin, auch wenn die Niederlage beim VfL Vichttal die Ausgangslage deutlich erschwert hat. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bergisch Gladbach vier Punkte. Die Mannschaft von Alexander Otto muss daher nicht nur ihre verbleibenden Spiele gewinnen, sondern auch auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Zumindest die nächste Aufgabe des Spitzenreiters hat es in sich: Bergisch Gladbach gastiert beim heimstarken FC Wegberg-Beeck.

Alexander Otto verlängert in Siegburg Unter der Woche gab es für die Siegburger zudem positive Nachrichten abseits des Platzes. Trainer Alexander Otto verlängerte seinen Vertrag und wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Blues stehen. Der Fokus liegt jedoch voll auf dem Derby: „Das Derby gegen Hennef ist natürlich immer ein besonderes Spiel, aber für uns geht es Sonntag nur um eines: unser Spiel zu gewinnen, um im Optimalfall am letzten Spieltag immer noch rechnerisch aufsteigen zu können“, erklärt Otto.