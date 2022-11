Derbytime

FC Effretikon 2 – FC Kempttal 1 / 2:2 (1:2)

Tore: 32. Min 1:0 Sebök; 35. Min 1:1 ; 41. Min 1:2 ; 46. Min Setz 2:2

Aufstellung: S. Meier, Troll, Bader, Heimgartner, Kofler ; Siegenthaler, N. Lehner, Schärz, Sebök, Lopes; Setz

Ergänzung: Stillhard, Y. Meier, Morf, Ahmadi, Schneller



Bei diesem Matchbericht ist der Einstieg einfach: Derbytime, FC Effretikon 2 vs FC Kempttal!! Für beide Mannschaften gefühlt der wichtigste Match der Saison. Beide wollen nichts mehr als den direkten Dorfnachbar zu besiegen und somit den Besitz der Dorf eigenen Tankstelle zu sichern. Beide Teams etwa auf Augenhöhe am unteren Ende der Tabelle. Beim Zwei merkte man schon in der Kabine das die Stimmung anders ist als sonst. Ruhiges, konzentriertes Verhalten. Die Musik ertönte wiedermal Laut durch die Boxen. Beim letzten Lied vor der Ansprache des Trainers Paolo Fatati, war die Stimmung zum ersten Mal richtig Heiss. Die Formation wie gewohnt, die Startformation ein bisschen verändert. Für den Abwesenden Zollinger rückte Troll in die Mitte der Verteidigung und für den angeschlagenen Alex Lehner kam Alexander Heimgartner als Aushilfe der ersten Mannschaft (Nochmals vielen Dank dafür). Im Mittelfeld rückte der stark Aufspielende Sebök in die Startelf als 10er und Nick Lehner neu auf dem Flügel. Das Spiel begann ruhig, der Ballbesitz etwa 50:50. Die erste Schrecksekunde aber nach fünf Minuten. Captain und Antreiber Siegenthaler verletzte sich bei einer Grätsche am Knie und musste ausgewechselt werden. Y. Meier ersetze ihn. Schock für Effretikon? Nein, für Ziege wollte man kämpfen. Nach 15 Minuten die erste Chance, Lehner wird von Meier auf dem Flügel lanciert. Anstatt einer Flanke entschied er sich für einen satten scharfen Schuss, welcher vom Torwart vor die Füsse von Lopes fiel, der schwierig zu verarbeiten Abpraller ging dann leider knapp übers Tor. Fünf Minuten später nochmals eine Grosschance für Effi. Nach einer super Kombination zwischen Lehner und Heimgartner auf der rechten Seite, kam der Pass von Lehner hinter die Abwehr zu Setz, welcher ab knapp verzog. Das Spiel wechselte anschliessend vermehrt auf die andere Seite. Lopes hat immer wieder super Aktionen. In der 32 Minute war es erneut Lopes der nach einem verlorenen Eckball nochmals an den Ball kommt. Er flankte zu Mitte, wo Sebök im Stile von Ibrahimovic den Ball mit dem Fuss auf Kopfhöhe herunterpflückte und anschliessend wunderschön, locker und lässig zum verdienten 1:0 verwertete. Der Jubel war aber nicht lange. Bereits drei Minuten Später kam Kempttal nach einem Einwurf zu einem Weitschuss, welcher unhaltbar für Meier unter die Latte flog. Kleiner Schock für Effi. Wieder fünf Minuten später, Eckball für Kempttal, Flanke zu mitte, kleines Durcheinander, Manco behält die Übersicht und trifft zur Führung 1:2, 41. Minute. Nun hatte Kempttal ein Hoch, Spiel gedreht und machte unglaublich Offensiven druck. Zum Glück für Effi kam direkt die Pause und man konnten in der Garderobe die Fehler analysieren. Captain Siegenthaler der mit dem Team in die Garderobe gekehrt ist setzte zur Motivationsrede an. Dies schien zu wirken, kurz nach der Pause, kann Setz alleine auf den Torhüter und verwandelte Eiskalt zum 2:2, 46 Minute. Viele Zuschauer waren noch beim Bratwurststand als der Ausgleich viel. Das Spiel flachte etwas ab. Die rechte Seite von Lehner war offensiv fast inexistent (Kondition?) dafür defensiv ein Bollwerk. Alle Offensive Aktionen gingen über die Linke Seite und Lopes. Wie auch in der 75 Minute als Lopes zu Setz spielen konnte und dieser knapp am Lattenkreuz vorbeischoss. Kurze Zeit später kam konnte Kempttal alleine auf Tor von Meier zu laufen, doch dieser konnten mit seinem Killerblick den Stürmer so irritieren, dass dieser das Tor verfehlte. In den letzten zehn Minuten wurde das Spiel nochmals hektisch, es ging hin und her. Auch die Zweikämpfe wurden etwas härter (4 gelbe Karten in den letzten 15 Minuten). In der 94 Minute nochmals einen Angriff von Effi, Kofler wurde kurz vor dem Strafraum gefoult. Freistoss aus aussichtsreicher Position. Bader tritt an, Schuss kommt aufs Tor, der Torhüter lies prallen aber leider keiner da, der diesen verwerten konnte. So endete das Spiel Unentschieden. Endlich konnte Zwei wieder einmal Punkte holen. Nun muss nächste Woche gegen Wald im Keller-Duell einen dreier her.