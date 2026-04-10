Derbytag in Rehren: MTV empfängt Enzen im Verfolgerduell

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 steht für den MTV Rehren A/R ganz im Zeichen eines intensiven Fußballsonntags. Auf heimischem Platz wartet ein Doppelprogramm, das sportlich wie atmosphärisch einiges verspricht. Im Mittelpunkt steht dabei das Duell der ersten Mannschaft gegen den TuS Schwarz-Weiß Enzen.

Bereits im Vorfeld ist die Bedeutung des Tages klar umrissen. „Am kommenden Sonntag steht in Rehren ein besonderer Fußballtag an, denn gleich zwei Derbys sorgen für Spannung auf heimischem Platz“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins. Den Auftakt macht die zweite Mannschaft, die als Tabellenzweiter auf die viertplatzierte Reserve aus Algesdorf trifft – eine Konstellation, die bereits am frühen Nachmittag ein intensives Spiel erwarten lässt.

Im Anschluss richtet sich der Fokus auf die erste Herren, die im Verfolgerduell auf Enzen trifft. Die Ausgangslage ist dabei klar: Rehren geht nach zuletzt überzeugenden Auftritten mit Rückenwind in die Partie. Vor allem der deutliche Auswärtssieg beim SV Arnum hat die Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauert.

Auch das Hinspiel spricht für die Gastgeber, die sich damals durchsetzen konnten. Dennoch wird intern vor der besonderen Dynamik eines Derbys gewarnt. „Dennoch ist allen Beteiligten bewusst, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben und oft nicht vorhersehbar verlaufen“, wird betont.

Entsprechend liegt der Fokus auf einem konzentrierten Auftritt von Beginn an. „Die Mannschaft will daher von Beginn an konzentriert auftreten und an die zuletzt gezeigte Leistung in Arnum anknüpfen“, heißt es weiter. Gerade gegen einen direkten Konkurrenten wie Enzen, der ebenfalls im oberen Tabellendrittel positioniert ist, dürfte die Tagesform entscheidend sein.

Mit Blick auf die Tabelle könnte ein Heimsieg für Rehren zusätzliche Stabilität im Rennen um die Spitzenplätze bringen. Gleichzeitig bietet die Partie Enzen die Möglichkeit, den Abstand zu verkürzen und selbst wieder näher an die oberen Ränge heranzurücken.

Die Voraussetzungen für ein intensives und gut besuchtes Derby sind somit gegeben. „Entsprechend hoch ist die Motivation im Team, das sich auf zwei spannende Begegnungen und zahlreiche Zuschauer freut.“