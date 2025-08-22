Derbystimmung in Vorbach: "Vize" Auerbach kommt

Die Nordstaffel der Kreisliga Amberg/Weiden geht in ihre fünfte Runde. Zieht man ein kurzes Resümee der Saisonauftaktphase, dann birgt die Erwartetes, aber auch ein wenig Überraschendes. Mit der SpVgg Trabitz (1./12), dem SV 08 Auerbach (2./10) und der SV Grafenwöhr (3./9) befinden sich drei Teams in der Spitzengruppe, die man dort auch erwarten durfte. Über eine weniger befriedigende Frühphase wird man dagegen beim FC Tremmersdorf (11./3), beim VfB Rothenstadt (9./4) und auch bei der Steinwaldelf aus Erbendorf (8./4), die sicherlich bislang hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind. Doch noch sind 22 Spieltage zu absolvieren, die Letztgenannten werden schon am kommenden Wochenende versuchen, den Turnaround zum Positiven einzuläuten.

Trotz des 1:2 in Trabitz war man beim FC mit dem Gezeigten nicht unzufrieden. Vor allem Halbzeit 2 macht Hoffnung, denn da präsentierten sich die Engelmann-Jungs stark, konnten sich jedoch nicht - zumindest mit dem Ausgleich - dafür belohnen. Nun will man daran anknüpfen, selbstbewußter und mutiger auftreten und mit dem zweiten Saisondreier einen positiven Trend einleiten. Nach dem 0:5 in Erbendorf tat das 3:0 gegen Kulmain der "geschundenen" Eslarner Seele natürlich gut. Auch wenn man aktuell vier Punkte mehr auf dem Konto hat, als der Gastgeber, ist klar, dass nach der langen Fahrt von 75 Kilometern eine schwere Aufgabe wartet. Einen Punkt möchte die Rackl-Elf aber dennoch ins Heimgepäck schnüren, wie der Trainer auch in seinem Statement erklärt:

"Bereits am Freitag geht’s auswärts gegen Haidenaab. Nach dem verdienten Derbysieg wollen wir auch hier punkten und mindestens einen Zähler mit nach Hause nehmen. Definitiv fehlen werden Marcel Oehrlein, Andreas Höller, Timo Adler sowie Hendrik Reindl. Fraglich ist noch Josef Gradl. Ansonsten ist der Kader komplett", so das kurze Statement von Gästetrainer Mo Dal.

"Wir arbeiten weiter daran, das neue System zu verinnerlichen. Für die kurze gemeinsame Zeit sind wir mit der bisherigen Entwicklung zufrieden. Auch wenn zwei Siege zum Ende natürlich schon ein bisschen Glückssache sind, ist es schon auch eine Qualität der Mannschaft und das Ergebnis einer intensiven Vorbereitung. Wegen Urlaub fehlen weiterhin D. Kaufmann, Toquan, Özkan und Hübner, wir werden also weiterhin mit A-Jugend und zweiter Mannschaft auffüllen, die das gut machen und immer mit am Training sind. Eschenbach hat eine gute Leistung gezeigt im Derby in Dumba, es wird also wie immer kein leichtes Spiel, aber in dieser Kreisliga bestehst du eh nur, wenn du jedes Spiel voll annimmst - da ist es ziemlich egal wie der Gegner heißt. Wir schauen auf uns und unsere Entwicklung, den Rest kannst du eh nicht beeinflussen. Nach dem für uns dann die ganzen vermeintlichen Top-Teams der Liga in Folge in der Wartschleife stehen, wäre ein Dreier natürlich sehr schön und wichtig. Und das ist auch das Ziel für Freitagabend", so der Haidenaaber Chefanweiser Michael Kaufmann.

Mit dem in der "Overtime" sichergestellten 3:2-Erfolg in Rothenstadt ist beim ASV nach einem eher unbefriedigenden Saisonauftakt "der Druck weg vom Kessel" (O-Ton Coach Michael Kaufmann). Trotz eines veränderten Systems, personellen Veränderungen und einigen "Greenhorns" in der Mannschaft hat man die schwere Aufgabe im Weidener Vorort gemeistert. Dass die Mannen um Kapitän Pascal Steeger nun im "Aufzug nach oben" verweilen wollen, ist klar, so stehen die Zeichen im Heimspiel auf Sieg. Die Rußweiherstädter kommen nach ihrem deutlichen Derbysieg in "Dumba" allerdings mit gesteigertem Selbstbewußtsein nach Oberfranken, sie wollen den erarbeiteten Schwung mit auf den Platz nehmen und nicht ohne Zählbares den Heimweg antreten.

Betrachtet man den Spielplan der Runde 5, dann bietet der beispielsweise in Vorbach Hochinteressantes, erwartet doch Gastgeber FC (7./5) den Rangzweiten aus Auerbach (2./10) zum stets brisanten Nachbarderby. In Rothenstadt möchte der VfB (9./4) gegen den Bezirksligaabsteiger aus Grafenwöhr (3./9) zu alter Heimstärke zurückkehren und in Kohlberg (14./1) steht der gastgebende Sportverein vor der aktuell größten Herausforderung, denn der mit einer blütenweißen Weste ausgestattete Primus aus Trabitz (1./12) gibt seine Visitenkarte ab und ist selbstredend klar favorisiert.

"Die nächste lange Auswärtsfahrt steht uns bevor. Der Tabellenstand der Gastgeber darf uns nicht täuschen, denn Tremmersdorf gehört auch heuer wieder zum Favoritenkreis. Mit der gleichen Einstellung und mannschaftlichen Geschlossenheit wie gegen Kulmain ist für uns vielleicht was drin. Wir wären gegen einen individuell gut aufgestellten Gegner sicherlich mit einem Teilerfolg zufrieden", so der Spielertrainer der Grenzlandelf.

"Wir wollen den Schwung aus der zweiten Halbzeit in Trabitz mitnehmen, was aber nicht heißt, dass wir ins offene Messer laufen wollen. Wir wollen das Ganze aus einer kontrollierten Abwehr hochziehen, unsere einfachen und auch unsere individuellen Fehler, die gerade gegen Spitzenmannschaften zu Gegentoren führen, wollen wir minimieren. Kadertechnisch gibt es bei Sven Kopp eine schlechte Nachricht: Er hat sich gegen Trabitz mehrfach die Nase gebrochen. Von daher wird unser Lazarett nicht kleiner, zumindest Maxi Doreth ist wieder an Bord. Ansonsten wird sich der Kader nicht groß verändern. Natürlich ist das Ziel - nachdem wir das letzte Heimspiel verloren haben - diese Scharte auszuwetzen und wollen natürlich gewinnen. Mit kühlem Kopf und heissem Herz werden wir am Sonntag ans Werk gehen und ich bin optimistisch, dass wir unseren Fans ein gutes Spiel zeigen werden."

Erneut mit großen Personalproblemen behaftet, reiste der SVK eigentlich ohne große Hoffnungen nach Eslarn, verlor am Ende auch 0:3, dennoch wäre mehr drin gewesen. Ob sich der Kader im Heimspiel gegen den Tabellenvierten nun zum Positiven verändert, wird man sehen. Klar ist, man spielt zuhause, da will, ja muss man punkten, um nicht gleich im Keller festzusitzen. Dass nach dem Derbysieg gegen Erbendorf - der TSV wendete in der Schlußphase noch das Blatt - die Stimmung gut war, versteht sich von selbst. Mit sieben Punkten aus vier Partien ist man zufrieden, auch wenn einige noch immer an das 3:4 gegen "Dumba" beim vorletzten Heimspiel denken. So reisen die Männer des Duos Bächer/Wildenauer mit einem positiven Gefühl in den Landkreis Tirschenreuth, um den Punktebeutel mit mindestens einem Zähler zu bereichern. "Für uns wird es nach drei verlorenen Spielen wieder einmal Zeit, einen Dreier einzufahren. Drei Punkte hört sich aktuell nicht gut an, allerdings haben die starken Auftaktgegner und die Personalprobleme da das Ihre zur unbefriedigenden Bilanz beigetragen. Da nun der ein oder andere aus dem Urlaub zurückkehrt, wollen wir Zählbares, bestenfalls den vollen Ertrag, auch wenn das gegen Reuth alles andere, als leicht werden wird. Nicht zuletzt der Sieg gegen Erbendorf hat gezeigt, dass in der Mannschaft unseres Gasts einiges steckt. Wir wollen unser Spiel über 90 Minuten durchbringen, wollen unsere Chancen besser nutzen und dann spielen wir ja zuhause. Also - Ziel ist ein Dreier, der uns guttun und dafür sorgen würde, da unten heraus zu kommen", so SVK-Übungsleiter Oliver Drechsler. "Das nächste interessante Spiel steht bevor, wir reisen zum SV Kulmain. Eine Mannschaft die aktuell schwer einzuschätzen ist. Wir wollen weiter an unserem Aufwärtstrend arbeiten und fahren nach Kulmain um was Zählbares mitzunehmen. Dafür müssen wir wieder an die Leistungen der letzten zwei Wochen anknüpfen. Personell können wir auf den gleichen Kader wie letzte Woche zurückgreifen plus einen Urlaubsrückkehrer", erklärt Tom Wildenauer, Spielercoach der Gäste.

Dass man im Steinwald mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht unbedingt zufrieden sein kann, ist klar. In Reuth schien bis Spielminute 84 alles auf einen Derbysieg hinauszulaufen, nach dem Ausgleich für den Gastgeber verlor die Steinwaldelf allerdings ihre Linie, um schließlich noch den späten Knockout zu kassieren. "Wir sind noch nicht die Spitzenmannschaft, die wir sein wollen", so Coach Benjamin Scheidler, der engagiert daran arbeitet, dass die Mannschaft endlich ihre Qualitäten über die volle Distanz auf den Platz bringt. Dass gegen den Rangdreizehnten nur ein Sieg zählen darf, dürfte jedem im Erbendorfer Trikot klar sein. Große Unkonzentriertheiten des SCK führten zur Derbyniederlage gegen Eschenbach. Um nicht gleich wieder im Keller auf der Stelle zu treten, ist eine Leistungssteigerung unabdingbar. Schon in Erbendorf muss sich da schon in puncto Kampfeswille einiges ändern, denn man will auf jeden Fall den Kontakt zum gesicherten Mittelfeld halten. "Der volle Fokus richtet sich auf Kirchenthumbach. Wichtig wird dabei sein, die Fehler abzustellen und die gesamten neunzig Minuten konzentrierten Fußball zu spielen. Personell gehen wir am Krückstock, uns fehlen aktuell 11 Spieler! Trotz alledem wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen und die Punkte in Erbendorf behalten", sagt der Spielertrainer der Steinwaldelf, Benny Scheidler.

"Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Eschenbach und im Schnitt mehr als drei Gegentore, werden wir unser Spiel drastisch ändern müssen. Mit Erbendorf haben wir einen Gegner, der mit seiner starken Offensive jeder Mannschaft in der Liga gefährlich werden kann. Wir werden daher unser Augenmerk verstärkt auf die Defensivarbeit richten. Wir müssen den Kampfgeist der ersten drei Spiele wieder aufleben lassen, um mindestens einen Punkt aus Erbendorf entführen zu können. Die Personallage ist weiterhin angespannt. Neben den Urlaubern und bereits verletzen, mussten weitere Spieler das Training frühzeitig beenden", berichtet SCK-Trainer Andreas Freiberger.

"Individualität, Torchancen, Spielanteile und Spielintelligenz nützen nichts, wenn man die Spiele letztendlich nicht zieht", so VfB-Coach Hakan Boztepe nach der "Last-Minute-Heimniederlage" gegen Haidenaab. Gegen den Bezirksligaabsteiger fordert der Übungsleiter nun, dass die Seinen ihre ohne Zweifel vorhandene große Qualität endlich auch gewinnbringend auf das grüne Geläuf bringen. Bei nur vier Punkten aktuell hat sich bei den Weiß-Roten ein gewisser Druck ohne Zweifel schon aufgebaut. Drei Siege in Folge - wenn auch knapp - lassen die Sportvereinigung im Soll sein. Wohlwissend, dass angeschlagene Gegner am gefährlichsten sind, reisen die Garnisonsstädter nun in den Vorort von Weiden und wollen natürlich in der Spur bleiben. Hierzu ist es aber unbedingt nötig, in puncto Chancenverwertung kaltschnäuziger zu sein, als zuletzt. "Wir freuen uns auf das kommende Duell am Wochenende. Wenn uns diese Partie im Ligabetrieb jemand vor ein paar Jahren vorausgesagt hätte, hätten wir nur mit dem Kopf geschüttelt. Grafenwöhr war schließlich jahrelang in der Bezirks- bzw. Landesliga unterwegs. Johann Danninger hat es ein weiteres Mal geschafft, um Bonny Bafra eine schlagkräftige Truppe zu stellen. Wenn wir geschlossen als Team auftreten und unseren Spielplan auch in Tore ummünzen, wird es ein eine 50/50 Partie. Sollten wir gewisse Attribute nicht aufs Feld bekommen, gehen wir als Außenseiter in das nächste Heimspiel", sagt der Rothenstädter Chefanweiser Hakan Boztepe. "Letzte Woche verdienter Sieg gegen Vorbach, da gab es keine Diskussion drüber. In Rothenstadt werden uns nun einige Spieler urlaubsbedingt fehlen, dennoch werden wir uns bestmöglich vorbereiten und fahren mit der festen Absicht dahin, zu gewinnen, um uns oben ein wenig abzusetzen. Das wir vor einer schweren Aufgabe stehen, ist klar, ich habe den VfB zuletzt beobachtet. Da von der Stammelf nur wenige fehlen, bin ich überzeugt, dass wir eine ordentliche Leistung bringen werden. Egal wer am Platz steht, wichtig ist nicht die Aufstellung, sondern die Einstellung", so Gästetrainer Turan Bafra.

Beim 2:3 in Grafenwöhr lieferte der FC seinem ambitionierten Gastgeber einen großen Kampf, am Ende behielten die Garnisonsstädter verdient die Oberhand, wenngleich bei ein wenig mehr Glück vielleicht sogar ein "Pünktchen" dringewesen wäre. Nun baut sich vor den Schramm-Männern die nächste hohe Mauer auf. Die Erkenntnis, mit den "Großen" der Liga mithalten zu können, soll im Derby zusätzliche Motivation erzeugen. So will man einem der MItfavoriten einen heissen Tanz bereiten. Trotz des 7:1 bewertet man beim SVA den Sieg gegen Kohlberg nicht zu hoch. Spielerisch sei man noch lange nicht dort, wo man hinwolle und zeige noch nicht, was eigentlich im Team stecke, heißt es aus den Reihen der Bergstädter. Dass es in Vorbach eine Leistungssteigerung braucht, um im sicherlich umkämpften Derby bestehen zu können, wird jedem Auerbacher Akteur klar sein. Dass man in der Erfolgsspur bleiben will, ist allerdings ebenfalls kein Geheimnis. "Nach der Niederlage bei starken Grafenwöhrern wird es am Sonntag gegen Auerbach sicher nicht einfacher. Auerbach sehe ich - mit Trabitz, Grafenwöhr und Erbendorf - als Mitfavorit auf den Aufstieg. Eine eingespielte, stabile Mannschaft mit herausragenden Einzelspielern. Wir werden spielerisch aktuell nicht mithalten können, so dass wir wieder versuchen müssen, über unsere Heimstärke - mit hoffentlich zahlreichen Fans im Rücken - absolutem Willen und Kampf dagegen zu halten. Aufgrund der personellen Situation ist momentan einfach spielerisch nicht mehr drin. Die Verletzten Heindl, Fastenmeier, Fischer, Scharf, Pittner, Lang und Barthelmann fehlen weiterhin. Dazu kommen mit Schwenk, Reiß und Kahouli drei Urlauber, so dass uns eine komplette Mannschaft fehlt. Immer wenn ich denke, dass der Tiefpunkt, was die Ausfälle betrifft, erreicht ist, fallen weitere Spieler aus. Nichtsdestotrotz haben wir es trotz der Ausfälle bisher richtig gut gemacht und immer eine schlagkräftige Truppe am Platz gehabt. Ein großes Problem ist aber aktuell vor allem, dass wir uns durch den Einsatz der Jungs von der zweiten Mannschaft in der ersten Mannschaft immer wieder Spieler für die Zweite sperren, was die ganze Situation nicht besser macht. Es wird aber wieder egal sein, wer am Platz steht, meine Mannschaft wird sich wieder zerreißen und alles versuchen, zumindest einen Punkt in Vorbach zu behalten", so das ausführliche Statement von FCV-Coach Peter Schramm. "Mit Vorbach wartet uns ein physisch starker und unangenehmer Gegner auf uns. Wir müssen wieder vom Anpfiff weg geistig sofort auf der Höhe sein und den Kampf annehmen. Entsprechend gehen wir die Trainingswoche an und bereiten uns bestmöglich darauf vor", sagt Gästetrainer Dani Maier.