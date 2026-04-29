Derbystimmung in Röllshausen – wird Brunslar erneut zum Stolperstein?

Die SG Neukirchen/Röllshausen empfängt den VfB Schrecksbach und steht nach dem 0:1 in Brunslar vor einer Reaktion. Mit 44 Punkten gehört Neukirchen weiter zur erweiterten Spitzengruppe, darf sich gegen den Tabellen-13. aber keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Schrecksbach kommt mit Rückenwind aus dem 4:1 im Kellerduell bei FeLoNi. Für die Gäste wäre schon ein Punkt wertvoll, Neukirchen braucht den Dreier, um den Anschluss nach oben nicht weiter zu verlieren.

Die SG Brunslar/Wolfershausen hat zuletzt mit dem 1:0 gegen Neukirchen gezeigt, dass sie auch Favoriten ärgern kann. Nun kommt mit FSG Gudensberg gleich der nächste schwere Gegner. Gudensberg steht mit 52 Punkten auf Rang zwei und hat beim 6:0 gegen Mengsberg seine Offensivkraft unterstrichen. Brunslar kann mit einem weiteren Coup viel Luft nach unten gewinnen, Gudensberg muss gewinnen, um Schwalmstadt zumindest nicht völlig enteilen zu lassen.

Der SSV Sand ist nach dem 3:0 gegen Melsungen wieder in der Spur und tritt nun bei FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz an. Sand stellt mit 63 Toren weiter eine der stärksten Offensiven der Liga, FeLoNi hat bereits 81 Gegentreffer kassiert. Die Rollen sind entsprechend klar verteilt. Für FeLoNi zählt im Abstiegskampf trotzdem jeder Punkt – gerade vor heimischer Kulisse.

Der Melsunger FV empfängt Wolfhagen II, und für beide geht es vor allem um Stabilität im Mittelfeld. Melsungen hat zuletzt zweimal deutlich verloren, erst 0:2 in Edermünde, dann 0:3 in Sand. Die Wölfe mussten beim 1:0 in Schauenburg spät einen Foulelfmeter hinnehmen und stehen nun bei 34 Punkten. Ein Sieg würde beiden Mannschaften helfen, die Saison wieder ruhiger zu gestalten.

Nichts anbrennen lassen

Morgen, 19:00 Uhr SC Edermünde SC Edermünde TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen 19:00 PUSH

Der SC Edermünde empfängt TuSpo Mengeringhausen und geht mit fünf Siegen in Folge in die Partie. Der Aufsteiger hat sich mit 50 Punkten auf Rang drei geschoben und hofft, diese Serie gegen das Schlusslicht fortzuführen. Mengeringhausen steht mit sechs Punkten am Tabellenende, hat aber zuletzt immer wieder gezeigt, dass es Spiele lange offen halten kann. Alles andere als ein Heimsieg wäre dennoch eine Überraschung.

Prüfstein für den Verfolger

Morgen, 19:00 Uhr TSV Korbach TSV Korbach SG Schauenburg Schauenburg 19:00 live PUSH

Der TSV Korbach hat mit dem 4:1 gegen Homberg die richtige Antwort auf den Rückstand gegeben und bleibt mit 48 Punkten im Verfolgerfeld. Gegen Schauenburg wartet nun ein Gegner, der defensiv oft unbequem ist und zuletzt nur spät gegen Wolfhagen gewann. Korbach will den Druck auf Gudensberg und Edermünde hochhalten, Schauenburg kann mit einem Auswärtserfolg weiter an die obere Tabellenhälfte heranrücken. Es ist eines der offeneren Spiele des Abends. Wer kann den Primus stoppen?

Der FC Homberg bekommt es mit Tabellenführer 1. FC Schwalmstadt zu tun. Homberg steht mit 18 Punkten auf Rang 14 und braucht im Abstiegskampf dringend Zählbares, doch die Aufgabe könnte kaum größer sein. Schwalmstadt hat 63 Punkte, erst eine Niederlage kassiert und zuletzt auch enge Spiele wie in Mengeringhausen für sich entschieden. Für Homberg wird es darum gehen, lange im Spiel zu bleiben – für den Primus zählt nur der nächste Schritt Richtung Meisterschaft. Die Suche nach der Reaktion

Morgen, 19:30 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 19:30 PUSH