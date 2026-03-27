Derbystimmung in Grebenstein – Titelkampf weiterhin zugespitzt

TuSpo Grebenstein hat mit zwei Spielen weniger als mehrere Konkurrenten weiter die Chance, sich oben festzusetzen. Gegen Schlusslicht SV Espenau, das nach 20 Spielen bei vier Punkten und 18:74 Toren steht, ist die Favoritenrolle eindeutig verteilt. Für Grebenstein geht es darum, den Druck auf die Spitzengruppe hochzuhalten.

Die TSG Wilhelmshöhe steht mit 16 Punkten weiter tief im Keller, hat zuletzt aber mehrfach gezeigt, dass sie unangenehm sein kann. Lohfelden reist als Tabellenvierter an und braucht nach dem 1:1 gegen Baunatal und der 2:4-Niederlage in Sandershausen wieder einen Sieg, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Für beide Seiten ist es ein Spiel mit klarer Bedeutung: unten Überlebenskampf, oben Verfolgerdruck. Das Hinspiel konnte Team Herkules allerdings mit 2:1 für sich entscheiden.

Nach dem überraschenden 0:0 in Wanfried steht TuSpo 1912 Rengershausen unter Druck, weil Sandershausen die Tabellenführung übernommen hat. Zuhause spricht allerdings vieles weiter für TuSpo: In der Heimtabelle ist Rengershausen mit 10 Siegen aus 11 Spielen und 57:14 Toren das beste Team der Liga. Hertingshausen reist als Tabellenzehnter an und braucht selbst Punkte, um nicht weiter in das enge Mittelfeld abzurutschen.

Wenn der Zwölfte den Sechzehnten empfängt, ist die Richtung klar. Rothwesten steht bei 23 Punkten, Wanfried nach dem Achtungserfolg gegen Rengershausen bei 10 – für beide ist es ein Spiel, das im Abstiegskampf deutlich mehr als nur drei Zähler wert sein kann. Vor allem Wanfried braucht nach dem Remis gegen den Favoriten nun auch einmal einen Sieg, um die Hoffnung wirklich zu nähren.

Ähnliche Form

Die SG Hombressen/Udenhausen hat sich unter Alfred Igel stabilisiert und zuletzt aus drei Spielen fünf Punkte geholt. Kaufungen kommt nach dem 2:0 gegen Bosporus mit Rückenwind und hat sich auf 32 Punkte verbessert. Für Hombressen wäre ein Heimsieg wichtig, um sich weiter von der ganz heißen Zone zu lösen; Kaufungen könnte sich mit dem nächsten Dreier im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

Spitze festigen

Das Team von Trainer Andre Fröhlich will mit einem Erfolg seine Spitzenposition untermauern. Bereits beim 2:0 im Hinspiel zeigte Sandershausen gegen Holzhausen eine reife Leistung, nun soll zuhause der nächste Schritt im Titelkampf folgen. Die Gastgeber kommen mit dem Schwung aus dem 4:1 in Wilhelmshöhe, Holzhausen dagegen nur mit einem 1:1 gegen Hombressen und weiter auf dem ersten Abstiegsplatz. Gespielt wird wegen Wetter und Platzverhältnissen auf dem Kunstrasenplatz in Heiligenrode.

Wessen Serie endet?

Die SG Reinhardshagen hat sich mit dem 3:0 in Espenau auf 37 Punkte geschoben und liegt damit mit dem fünften ungeschlagenen Spiel in Folge direkt in Schlagweite zur erweiterten Spitzengruppe. Eintracht Baunatal steht nach dem 1:1 in Lohfelden bei 33 Punkten und sechs ungeschlagenen Spielen in Serie. Mit einem Auswärtssieg können die Großenritter ebenfalls weiter nach oben schauen. Das ist ein klassisches Spiel der oberen Mittelzone: nicht ganz Spitze, aber mit viel Bedeutung für die Ordnung dahinter. Heimmacht trifft auf Rückenwind