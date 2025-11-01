Derbystimmung im Parkstadion – Rothosen vor schwerem Heimspiel

Baunatal empfängt den Tabellen-17. SV Weidenhausen, der bislang erst sechs Punkte sammeln konnte, im Parkstadion. Trainer Tobias Nebe muss weiterhin auf mehrere Stammkräfte verzichten. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen wollen die Baunis den direkten Vergleich nutzen, um Wiedergutmachung für die Niederlagen der Vorsaison zu betreiben.

Der Aufsteiger CSC 03 Kassel empfängt Stadtallendorf, das mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle steht. CSC-Coach Lothar Alexi muss weiterhin auf seine verletzten Torhüter Lukas Rudolph und Joshua Wanduch verzichten, sodass Torwarttrainer Alexander Bartuli zwischen den Pfosten steht. Nach unglücklichen Niederlagen gegen Hummetroth und Eddersheim bietet sich den Rothosen die Chance, die zuletzt verbesserte Trefferquote in Punkte umzuwandeln.