Derbystimmung am Kaiserplatz – Pflichtsieg für Wabern?

Klarer Auftrag

Die Ausgangslage ist eindeutig – Johannesberg steht nach 18 Spielen bei nur einem Punkt, Wabern will den Abstand nach unten stabil halten. Entscheidend wird sein, dass Wabern früh Kontrolle bekommt und dem Aufsteiger nicht über Standards oder zweite Bälle ins Spiel hilft. Das Hinspiel gewannen die Zuckerrübenstädter mit 4:1.

Anspruchsvolle Aufgabe

Die Löwen haben als Vierter ein echtes Verfolgerduell vor der Brust. In der Tabelle trennen beide Teams nur drei Punkte – entsprechend wertvoll wäre für Lichtenau ein Auswärtssieg, um die Position in der Spitzengruppe zu festigen. Dem in die Karten spielen könnte, das Barockstadt zu den schwächeren Heimteams der Liga gehört.

Vorsprung halten

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II FSV Dörnberg FSV Dörnberg 15:00 live PUSH

Hessen Kassel II gehen als Tabellenführer ins Heimspiel gegen die Habichtswälder. Die Junglöwen stellen mit 56:18 Toren die bislang klarste Visitenkarte der Liga aus, Dörnberg kommt als unangenehmer Prüfstein aus dem oberen Mittelfeld. Für die Gäste wird viel davon abhängen, wie lange sie Kassels Tempo und Umschaltmomente kontrollieren können – denn an der Spitze zählt für die Junglöwen jedes weitere Statement. In den letzten drei Spielen der beiden Teams konnte Hessen Kassel II allerdings nicht gewinnen. Ungewohntes Terrain