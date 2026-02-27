Derbystimmung am Kaiserplatz – Pflichtsieg für Wabern?

Der 19. Spieltag bringt aus nordhessischer Sicht alles mit: Der KSV Hessen Kassel II will seine Spitzenposition untermauern, Lichtenauer FV und FSV Wolfhagen verteidigen ihre Plätze in der oberen Tabellenhälfte – während SG Calden/Meimbressen und SC Willingen im Abstiegskampf dringend Punkte brauchen. Fünf Partien, fünf richtungsweisende Aufgaben.
Derby zum Auftakt
Für die SG ist das Derby auf eigenem Platz eine Chance, Luft im Tabellenkeller zu holen. Wolfhagen reist als Favorit an und will den Kontakt zur Spitzengruppe halten, zumal die „Wölfe“ im Saisonverlauf ohnehin mit Ambitionen unterwegs sind. Die letzten sechs Spiele der beiden Teams gingen allesamt an Wolfhagen, allerdings verlor das Team von Christian Andrecht alle seine drei Spiele in der Vorbereitung. Spannung ist also garantiert!
Die Löwen haben als Vierter ein echtes Verfolgerduell vor der Brust. In der Tabelle trennen beide Teams nur drei Punkte – entsprechend wertvoll wäre für Lichtenau ein Auswärtssieg, um die Position in der Spitzengruppe zu festigen. Dem in die Karten spielen könnte, das Barockstadt zu den schwächeren Heimteams der Liga gehört.
Vorsprung halten
Hessen Kassel II gehen als Tabellenführer ins Heimspiel gegen die Habichtswälder. Die Junglöwen stellen mit 56:18 Toren die bislang klarste Visitenkarte der Liga aus, Dörnberg kommt als unangenehmer Prüfstein aus dem oberen Mittelfeld. Für die Gäste wird viel davon abhängen, wie lange sie Kassels Tempo und Umschaltmomente kontrollieren können – denn an der Spitze zählt für die Junglöwen jedes weitere Statement. In den letzten drei Spielen der beiden Teams konnte Hessen Kassel II allerdings nicht gewinnen.
Ungewohntes Terrain
Klei/Hun/Doh empfängt Willingen zum Jahresauftakt auf dem Kunstrasen in Heiligenrode. Für die Gastgeber ist es ein Schlüsselspiel, um den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Willingen hingegen braucht im Kampf um den Klassenerhalt Punkte und wird versuchen, über Einsatz und kompakte Ordnung in die Partie zu finden. In den vergangenen vier Spielen der beiden Teams ging Klei/Hun/Doh als Sieger vom Platz.