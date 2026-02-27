 2026-02-20T12:29:42.904Z

Derbystimmung am Kaiserplatz – Pflichtsieg für Wabern?

19. Spieltag der Verbandsliga Nord

von Jan Gundlach · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Angelo Wiesner

Der 19. Spieltag bringt aus nordhessischer Sicht alles mit: Der KSV Hessen Kassel II will seine Spitzenposition untermauern, Lichtenauer FV und FSV Wolfhagen verteidigen ihre Plätze in der oberen Tabellenhälfte – während SG Calden/Meimbressen und SC Willingen im Abstiegskampf dringend Punkte brauchen. Fünf Partien, fünf richtungsweisende Aufgaben.

Derby zum Auftakt

Morgen, 14:30 Uhr
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
14:30live

Für die SG ist das Derby auf eigenem Platz eine Chance, Luft im Tabellenkeller zu holen. Wolfhagen reist als Favorit an und will den Kontakt zur Spitzengruppe halten, zumal die „Wölfe“ im Saisonverlauf ohnehin mit Ambitionen unterwegs sind. Die letzten sechs Spiele der beiden Teams gingen allesamt an Wolfhagen, allerdings verlor das Team von Christian Andrecht alle seine drei Spiele in der Vorbereitung. Spannung ist also garantiert!

Klarer Auftrag
So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
13:00live
Die Ausgangslage ist eindeutig – Johannesberg steht nach 18 Spielen bei nur einem Punkt, Wabern will den Abstand nach unten stabil halten. Entscheidend wird sein, dass Wabern früh Kontrolle bekommt und dem Aufsteiger nicht über Standards oder zweite Bälle ins Spiel hilft. Das Hinspiel gewannen die Zuckerrübenstädter mit 4:1.
Anspruchsvolle Aufgabe

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
15:00

Die Löwen haben als Vierter ein echtes Verfolgerduell vor der Brust. In der Tabelle trennen beide Teams nur drei Punkte – entsprechend wertvoll wäre für Lichtenau ein Auswärtssieg, um die Position in der Spitzengruppe zu festigen. Dem in die Karten spielen könnte, das Barockstadt zu den schwächeren Heimteams der Liga gehört.

Vorsprung halten

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
15:00live

Hessen Kassel II gehen als Tabellenführer ins Heimspiel gegen die Habichtswälder. Die Junglöwen stellen mit 56:18 Toren die bislang klarste Visitenkarte der Liga aus, Dörnberg kommt als unangenehmer Prüfstein aus dem oberen Mittelfeld. Für die Gäste wird viel davon abhängen, wie lange sie Kassels Tempo und Umschaltmomente kontrollieren können – denn an der Spitze zählt für die Junglöwen jedes weitere Statement. In den letzten drei Spielen der beiden Teams konnte Hessen Kassel II allerdings nicht gewinnen.

Ungewohntes Terrain

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
16:00

Klei/Hun/Doh empfängt Willingen zum Jahresauftakt auf dem Kunstrasen in Heiligenrode. Für die Gastgeber ist es ein Schlüsselspiel, um den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Willingen hingegen braucht im Kampf um den Klassenerhalt Punkte und wird versuchen, über Einsatz und kompakte Ordnung in die Partie zu finden. In den vergangenen vier Spielen der beiden Teams ging Klei/Hun/Doh als Sieger vom Platz.