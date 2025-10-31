Derbysonntag in der Möhlinarena - Zu Gast der SV Biengen

Es ist schon wieder DERBYZEIT am Sonntag! Der SV Biengen ist zu Gast bei unserem VfR Hausen.

Schiedsrichter:

Leon Arndt

Das Team um Kapitän Nick Gladrow empfängt den Bezirksliga-Absteiger. Der SVB hat einen für ihn sicher nicht zufriedenstellenden Saisonauftakt hinter sich. Bisher wurden 6 Punkte aus 9 Spielen geholt – damit belegt man den 15. Tabellenplatz. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen die Spvgg. Untermünstertal. Dabei konnten die Gelb-Schwarzen in Unterzahl in der Nachspielzeit einen 1:3-Rückstand noch ausgleichen.

Unser Team 2 ist nach dem 2:0-Sieg am Donnerstagabend bei der Spvgg. Bollschweil-Sölden natürlich frisch gestärkt. Momentan steht man auf einem guten 7. Platz und will sich mit einem erneuten Dreier weiter verbessern.

Spielbeginn um 15:00 Uhr:

VfR Hausen III – SV Biengen II

Schiedsrichter:

Ralf Bossert (SV Solvay Freiburg)

Als Tabellenzehnter trifft unsere Dritte auf das noch sieglose Schlusslicht. Nach zwei klaren Heimsiegen zuletzt – 4:0 gegen die Spvgg. Untermünstertal II und 7:1 gegen den VfR Pfaffenweiler II – möchte die Truppe um Kapitän Andreas Mai zum dritten Mal in Folge einen Dreier landen.

Beiden VfR-Mannschaften viel Spaß, Glück und Erfolg!!!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)