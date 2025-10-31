 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vereinsnachrichten

Derbysonntag in der Möhlinarena - Zu Gast der SV Biengen

Verlinkte Inhalte

Hausen adM. II
Hausen adM. III

Am Sonntag, den 02.11.2025, in der „Möhlinarena“ von Hausen.

Es ist schon wieder DERBYZEIT am Sonntag! Der SV Biengen ist zu Gast bei unserem VfR Hausen.

Spielbeginn um 13:00 Uhr:

VfR Hausen II – SV Biengen I

Schiedsrichter:
Leon Arndt

Das Team um Kapitän Nick Gladrow empfängt den Bezirksliga-Absteiger. Der SVB hat einen für ihn sicher nicht zufriedenstellenden Saisonauftakt hinter sich. Bisher wurden 6 Punkte aus 9 Spielen geholt – damit belegt man den 15. Tabellenplatz. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen die Spvgg. Untermünstertal. Dabei konnten die Gelb-Schwarzen in Unterzahl in der Nachspielzeit einen 1:3-Rückstand noch ausgleichen.
Unser Team 2 ist nach dem 2:0-Sieg am Donnerstagabend bei der Spvgg. Bollschweil-Sölden natürlich frisch gestärkt. Momentan steht man auf einem guten 7. Platz und will sich mit einem erneuten Dreier weiter verbessern.

Spielbeginn um 15:00 Uhr:

VfR Hausen III – SV Biengen II

Schiedsrichter:
Ralf Bossert (SV Solvay Freiburg)

Als Tabellenzehnter trifft unsere Dritte auf das noch sieglose Schlusslicht. Nach zwei klaren Heimsiegen zuletzt – 4:0 gegen die Spvgg. Untermünstertal II und 7:1 gegen den VfR Pfaffenweiler II – möchte die Truppe um Kapitän Andreas Mai zum dritten Mal in Folge einen Dreier landen.

Beiden VfR-Mannschaften viel Spaß, Glück und Erfolg!!!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)

Aufrufe: 031.10.2025, 06:39 Uhr
Andreas FallerAutor