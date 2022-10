Derbysieger Walldorf Aus dem Stadtderby in diesem Jahr geht der SV 1921 Walldorf mit einem 2:0 (0:0) Auswärtserfolg gegen Dreißigacker hervor. Empor trauerte den vor allem in der ersten Halbzeit vergebenen Chancen nach.

Spielbericht von Jan Mell

Walldorf mit der ersten Möglichkeit, Wozniza brachte den Ball aber nicht unter Kontrolle. Empor versuchte es zunächst mit langen Bällen, doch die Walldorfer Abwehr um Fischer, Nothnagel und Städtler stets im Bilde und ließ nichts anbrennen. So ergaben sich Chancen meist aus Standards. Ein Freistoß von Baumgart landete in Ledermanns Armen und ein Schuss von Stumpf ging an die Querlatte, der Nachschuss knapp vorbei. Nach einem Eckball half der Pfosten mit, Walldorf also mit einer gehörigen Portion Glück, um nicht in Rückstand zu geraten. Nach vorne ging im ersten Durchgang nicht viel, immer wieder lief man sich am gegnerischen Strafraum fest, der finale Pass kam einfach nicht an. Die beste Möglichkeit für den SV nach gut einer halben Stunde, als ein Steilpass Jobst erreichte, der daraufhin frei vor Möhring auftauchte, doch der roch den Braten und machte sich ganz groß, um den Heber erfolgreich abzuwehren. Schiedsrichter Nägele pfiff dann pünktlich zum Pausentee.