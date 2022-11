DERBYSIEGER! – TSV gewinnt mit 2:1 gegen SGM Steinheim-Erdmannhausen

Am vergangenen Sonntag waren die Nachbarn aus Steinheim und Erdmannhausen zu Gast im heimischen Holzäcker. Nach vier Niederlagen in Folge gab es für die Jungs vom Lemberg einiges gut zu machen und so startete Grün-Weiß hoch motiviert und drangvoll in das Derby. Die Mannschaft setzte den Gegner früh in der gegnerischen Hälfte unter Druck und wurde fürs engagierte Pressing bereits nach 5 Minuten belohnt. Sascha Diehl setzte sich über außen durch und passt druckvoll in den Strafraum. Der gegnerische Verteidiger versuchte vor Dominik Janzer zu klären, der Ball landete jedoch im eigenen Netz.

Mit der Führung im Rücken und weiterhin hohem Tempo erarbeitet sich die Mannschaft des Trainerduos Grab & Janzer weitere Chancen. In der 20. Minute setzte sich Dominik Janzer gut gegen zwei Verteidiger durch, sein Abschluss landete jedoch an der Latte. Der Ball konnte jedoch im zweiten Anlauf versenkt werden. Der TSV setzte nach und konnte sich den Ball direkt wieder erobern. Über rechts landete der Ball im Zentrum und schließlich im Rückraum bei Can Dogan, der direkt abschloss und zum 2:0 traf.

Im weiteren Verlauf war es ein sehr kampfbetontes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. Sascha Diehl vergab freistehend vor dem gegnerischen Torwart, auf der anderen Seite rettete Marcel Volz mit einer Glanztat das 2:0 in die Halbzeit.